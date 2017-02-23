ليلى الشافعي

احتفل مركز عبدالله المطوع للقرآن الكريم ـ نساء التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية باليوم الوطني ويوم التحرير، حيث شاركت فيه الدارسات والمدرسات والعاملات تعبيرا عن فرحتهم بالأيام الوطنية.

وأفادت مشرفة المركز سمر المباركي بأن هذا الاحتفال يقوم به المركز كل عام، وهذا أقل ما نعبر به عن فرحتنا بأيام العيد الوطني والتحرير، حيث تتجمع المدرسات و80 موظفة وأكثر من 250 دارسة، كما يستضيف المركز الجاليات بالتعاون مع لجنة التعريف بالاسلام لتعليم العلامات بالمركز اصول الفقه والطهارة وغيرها من العبادات.

وقالت سندس السابج في خاطرة جميلة: وعشنا في ظلها وتربينا على اكتافها، حسنت احوالنا، اعطتنا طاقتها بأكملها، وفرت لنا كل حاجاتنا، اسعدتنا بكل ما فيها، نفذت طاقتها من أجلنا، فنحن نعلم أن كل هذا بفضل رب العالمين، ثم دولتنا والأمير الذي اعطانا كل ما نتمنى، جعل كل فقير غنيا وكل غني أغنى، ولا ننكر أن الكويت جعلتنا أقوياء، ولا ننكر أن الكويت جعلت منا رجالا لا ينكسرون، وجعلت منا نساء لا ينكسرن، وجعلت منا أطفالا لا يبكون، وجعلت منا شبابا لا يخافون، قُصفت وهددت ودمرت في ماضينا، والى الآن مازلنا نذكر ما حدث للكويت من احتلال بائد، إلى الآن نصرخ ونئن، الكويت كانت لا تستحق ما حصل لها، لا تستحق أن تدمر، لا تستحق ان تصبح سماؤها سوداء.

لا يستحق أهلها الأوفياء الأقوياء أن يبادوا بعدما صنعت منا الكويت شهماء وأقوياء، بعد ما تحملت الكويت سوادا قاتما في 9 أشهر، ولا تستحق الكويت السرقة واللعب فيها ولا تستحق أن يحارب الكويتي أخيه، يجب ان نكرمها مثلما كرمتنا، نرفعها مثلما تحملتنا، نحميها بسلاحنا وقلوبنا، ونحميها من فساد المفسدين.. من أجل وطننا نحميه من كل حاقد.

إلهي احفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.