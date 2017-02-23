عبدالله الأحمد: أكثر من 20 ملون إطار في "أرحيه" سيتم تقطيعها تمهيداً لإعادة تدويرها

إجراءات إضافية لزيادة عدد الشركات العاملة لإنجاز المشروع مع نهاية العام الحالي

دارين العلي

بدأ وزير الأشغال عبد الرحمن المطوع ،ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، ومدير عام الصناعة بالإنابة عبد الكريم التقي، جوله على مواقع تقطيع الإطارات للاطلاع على سير عمل عملية التقطيع تمهيدا لنقلها إلى منطقة السالمي، ويظهر في الفيديو كميات من الإطارات المقطعة التي ستنقل إلى السالمي ضمن خطة لتحويلها إلى مواد يعاد استخدامها.

وقال مدير عام الهيئة العامة للبيئة، الشيخ عبدالله الأحمد، إن أكثر من 20 مليون إطار في "أرحية" سيتم تقطيعها تمهيداً لإعادة تدويرها ،واصفا نسبة الإنجاز منذ شهرين أي عند بدء المشروع "بالجيدة"، متحدثا عن إجراءات إضافية لزيادة عدد الشركات العاملة عليه لإنجازه مع نهاية العام الحالي.