شريف حمدي

اختتمت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها اليوم الخميس، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.2% بمكاسب بلغت 17 نقطة ، ليصل إلى 6809 نقطة ، كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.8% بمكاسب بلغت 3.6 نقاط ليصل المؤشر إلى 427 نقطة، كما ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 1.4% محققا مكاسب بلغت 14 نقطة ليصل إلى 971 نقطة.

وواصلت السيولة تراجعها بنسبة 6.5%، إذ بلغت 27.9 مليون دينار انخفاضا من 29.9 مليون دينار في تعاملات أمس، كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 2.1%، إذ بلغت 273 مليون سهم نفذت من خلال 6246 صفقة.