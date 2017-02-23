محمد راتب

أسفرت انتخابات جمعية السلام التعاونية عن فوز عبد الله الجيعان بالمركز الأول بحصوله على ١٨١ صوتاً، تلاه ناصر العيدان ١٣٦ صوتاً، وحل ثالثا سالم الصميعي ١٣٤ صوتاً، ورابعاً محمد حسن المزيدي ١٢٠ صوتاً، وخامسا فيصل الكندري ١٠٤ أصوات، ثم محمد عبد العزيز عبد الرحيم ١٠١ صوت، وسابعاً مكررا انور البلوشي وهاني بو حمد ٩٠ صوتاً، وجاء تاسعاً زامل ابراهيم الزامل بحصوله على ٨١ صوتا.

وكانت الانتخابات شهدت حضوراً لافتاً من المساهمين الذين ادلوا بأصواتهم بنظام الصوت الواحد وسط منافسة شريفة وقوية من المرشحين، وتطلعات لمستقبل حافل بالإنجازات والخدمات المقدمة.