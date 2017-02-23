عقد مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عبدالله العجمي اجتماعاً ، مع الفريق الإعلامي للإدارة بحضور رئيس الفريق نافل الحميدان حيث بدأ الاجتماع بكلمة للعجمي شكر فيها الفريق الإعلامي على جهوده في نشر أخبار وفعاليات الإدارة ومدارس التربية الخاصة .

وقال العجمي:" إن العمل جاري على اطلاق موقع إلكتروني خاص بإدارة مدارس التربية الخاصة بالإضافة إلى ابلكيشن وقناة يوتيوب خاصين بأنشطة المدارس"، مضيفا ان موعد الاطلاق قريبا جدا وسيكون بشكل مميز .

وناقش الفريق بعض الاقتراحات الخاصة بالتواصل مع وسائل الإعلام وتطوير آلية عمل الفريق.