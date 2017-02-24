احتفل معهد الكويت للأبحاث العلمية كعادته سنويا بالأعياد وسط أجواء مليئة بالفرح والسرور، وذلك تحت رعاية المدير العام د.سميرة عمر.

وشهد الاحتفال الذي نظمته إدارة التسويق تواجد عدد كبير من الموظفين، ومشاركتهم بالأنشطة والمسابقات التي أعدت لهذه المناسبة، حيث تم خلالها توزيع الجوائز على الحضور.

وأقيم على هامش معرض لهوايات ومواهب الموظفين بهدف تشجيع ودعم مشاريعهم الصغيرة، بالإضافة إلى مشاركة بعض هواة جمع التحف والقطع الأثرية للتعريف بالتراث والتقاليد.

ويحرص المعهد دوما على المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات والأعياد الوطنية، وذلك في إطار الــتزامه بمســؤوليته الاجتماعية من خلال غرس روح الانتماء والوحـدة الوطنيــة لــدى جميــع موظفيــه.