أعلن مدير قرية «صباح الأحمد» التراثية سيف الشلاحي أمس عن استعداد القرية التي تستضيف مهرجان الموروث الشعبي الخليجي لإقامة فعاليات وأنشطة مميزة خلال يومي غدا وبعد غد بمناسبة الأعياد الوطنية. وقال الشلاحي لـ«كونا» إن اللجنة المشرفة على القرية ستقيم تلك الفعاليات التي تتنوع بين أنشطة تراثية واجتماعية وشبابية وفنية.

وأضاف أن تلك الأنشطة ستقام بالتعاون والتنسيق مع بعض جهات الدولة المشاركة في المهرجان من وزارات وهيئات ومؤسسات إضافة إلى الجهات الخاصة الراعية للمهرجان.

وذكر أن اللجنة ستعلن نتائج المسابقة الكبرى للمهرجان والتي خصصت لها جوائز قيمة خلال هذه الاحتفالات، داعيا الأسر الكويتية والخليجية إلى التواجد مع أطفالهم خلال هذين اليومين العزيزين على أهل الكويت للاستمتاع بهذه الأنشطة.

وأوضح أن تلك الأنشطة والعروض الفنية والفلكلورية التي تقيمها القرية تركز على إبراز التراث الكويتي والخليجي الأصيل وتعزيزه في نفوس الشباب والأطفال لتعريفهم بحياة آبائهم وأجدادهم.

ولفت إلى أن القرية استقبلت على مدى أيام المهرجان، ولاسيما فترة العطلات، العديد من الوفود الشعبية والرسمية من دول عربية وأجنبية، مضيفا أن متاحف دول مجلس التعاون الخليجي كانت وجهة مميزة لزوار القرية.