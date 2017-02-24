إلى الكويت الحبيبة جوهرة الخليج، أصدق دعاء في عيدك الوطني، يفرح القلب وتسعد الروح وتبتهج النفس وتهتز المشاعر، معلنة ولاءها ووفاءها وعشقها لتربتك الغالية.. كويت المحبة والشعب الكريم وطن الإنسانية لقائد الإنسانية أميرنا نبارك ونهنئ من القلب.
صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظك الله
زيّنك الله بنوره المشع لوجهك
الصبوح البسام المضيء المبتسم
أمام عظمتك ونبلك صرت أبكم
يعجز عن وصفك بكلمات الفم
أنرت بخيرك أيامنا وحياتنا
كما تنير المآذن المسجد الحرم
تشرق أنوارك البهية في عمرنا
تسطع ضياء من وجهك المبتسم
نهر الخير ما جف فعطاؤك باق
كماء زمزم عذب مبارك دائم
فاحت نسائم عطرك مبللة بالطيب
نبلا وحكمة وعدلا منك نشم
بصماتك الخيّرة حفرت في قلوبنا
حروف اسمك في الشريان والدم
انت الإحسان يتكلم عنك بفخر
واعتزاز قدوة خيرة لكل الأمم
تتجلى فيك الإنسانية قائدها وسيدها
زين الرجال عزيز قومك أبيّ شهم
تسمو وتعلو مقاماً عزاً ورفعة
عالٍ مكانك المجد ومفخرة القمم