«إنها من أذكى وأكثر الناس أناقة»

عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر (21 سنة) وهي تعبر بحماس في تغريدة على الإنترنت عن رأيها بشقيقتها كيم كارديشيان (36 سنة)، ويذكر ان كيندال كانت قد احتلت المرتبة السادسة عشرة في قائمة مجلة «فوربس» للعارضات الأكثر دخلا عام 2015 حينما حصدت 4 ملايين دولار في تلك السنة.