سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح الموقر
قائد الإنسانية حفظك الله/ تاج عز يزين رؤوسنا..
لبيك يا رمز الشهادة والنبل والعزة والإنسانية والإباء
لبيك يا نبع الخير والجود والكرم والتطوير والبناء
لبيك يا فخر الكويت عزها ومجدها أمة الكرامة والكبرياء
تعلو وتسمو بالفضائل وترتقي بنا مرفوع الهامة سيد الحكماء
سر في خطاك منصوراً معتزاً متباهياً هانئاً بالنقاء
سيد الإنسانية والمبادرات الخيرة للسلام سموح النفس معطاء
بوركت حكيماً منصفاً وعادلاً ملاكاً وهبة منزلاً من السماء
لأنك تاج عز يزيّن رؤوسهم بالرفعة تقودهم للعلا والرخاء
بوركت يا عظيم الشأن مباركاً متفرداً عزيزاً بين العظماء
تشرق شمسك وهجاً خيراً وشموخاً تسطع حرية وإباء
أحبَّك وأجلَّك شعبك نبضك نبضهم في حب الكويت هبة السماء
سطروا مسيرتك المعطاءة أسطورة وطنية تسري في الدماء
حفظك الله وأدامك ذخراً للكويت ضمير حي لوطن الشرفاء
حفظك الله وأدامك مفخرة ونعمة للكويت للأبناء والآباء