الروضان: العمل التطوعي مؤشر على التفاعل الحي للمجتمعات والرغبة الفعلية في البذل والعطاء

الفارسي: خطوتنا القادمة نشر الوعي البيئي والمحافظة على الأرض





يوسف غانم

تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وبحضور رئيسة مركز العمل التطوعي في الكويت الشيخة أمثال الاحمد وجمع من الديبلوماسيين والشخصيات وممثلي الجهات الراعية للمهرجان: بنك الكويت الدولي ومركز العمل التطوعي ومطابخ الفارسي والراعي الاعلامي جريدة «الأنباء»، انطلق مهرجان الفارسي للطائرات الورقية الخامس عشر في قاعة البركة بفندق كراون بلازا. بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم وبكلمة ترحيبية بالضيوف والحضور.

ثم ألقى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان كلمة اشاد فيها بفكرة المهرجان وبنجاحه المتواصل خلال السنوات الـ 15 الماضية، وقال الروضان في كلمته: بداية، نشكر رئيس مركز العمل التطوعي في الكويت الشيخة امثال الاحمد على حضورها ودعمها لجميع الاعمال التطوعية في جميع المجالات التي تعود بالفائدة على الجميع وكذلك عبدالرحمن شيخان الفارسي رئيس فريق الفارسي للطائرات الورقية على ما يبذله مع فريق العمل من جهود مشهودة.



بذل وعطاء



وتابع: ان العمل التطوعي بشتى اشكاله ما هو الا مؤشر على التفاعل الحي للمجتمعات والرغبة الفعلية لدى افراد المجتمع في البذل والعطاء والسعي الدؤوب لخلق بيئة افضل في مختلف المجالات تسهم في شكل مباشر في تطوير وتنمية المجتمع.



واضاف الروضان: جُبل الكويتيون كل في مجاله وتخصصه على العمل التطوعي منذ القدم وهو ما انعكس على شكل الترابط والتلاحم بين افراد المجتمع الكويتي، وانطلاقا من ثقافة العمل التطوعي المغروسة في مجتمعنا وبناء على الرغبة السامية من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، عملت وزارة الشباب على دعم ورعاية وتنمية العديد من المشاريع التطوعية في شتى المجالات منذ العام 2013 الى اليوم، الامر الذي انعكس على تقدم ملحوظ للكويت حسب المؤشرات الدولية المتعلقة بالمشاركة المجتمعية وتنمية الشباب منذ ذلك الحين، الى ان توج هذا التقدم بارتفاع مؤشر التنمية الشبابي في الكويت الى نسبة تقدر بـ 67.8% في العام 2016 حسب مؤشر التنمية الشبابية الصادر عن منظمة YDI.



رسائل هادفة



وأشار الروضان الى ان للعمل التطوعي اشكالا وانماطا عدة، لذلك فإن ما قدمه مهرجان الفارسي للطائرات الورقية طوال السنوات الماضية يعد نموذجا فريدا في هذا النطاق، فإن يجمع العمل التطوعي ما بين التسلية والامتاع وتقديم الرسائل الهادفة هو امر مميز ويستحق الثناء والتشجيع بلا ادنى شك، وهو الامر الذي توجه مهرجان الفارسي في العام 2005 بصناعة اكبر طائرة ورقية مشكلة بشكل علم الكويت لتدخل الكويت بعلمها موسوعة غينيس للارقام القياسية، الامر الذي لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود والتعاون البناء من الجميع.



وختم الروضان بقوله: نجتمع لنحتفل معا بمرور 15 عاما على الانجازات المثمرة والبصمة الراسخة لفريق الفارسي على المستويين المحلي والعالمي والذي يتزامن مع الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت، ومن هذا المنبر نتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الثناء للشيخة أمثال الأحمد لرعايتها واحتضانها لفريق الفارسي من خلال مركز العمل التطوعي الذي تترأسه، كما نتقدم بجزيل الشكر لرئيس فريق الفارسي عبدالرحمن شيخان الفارسي وفريقه المتميز على الجهود المبذولة للارتقاء بالعمل التطوعي ورفع اسم الكويت عاليا.



بدوره، ألقى رئيس فريق الفارسي للطائرات الورقية عبدالرحمن شيخان الفارسي كلمة رحب في بدايتها براعي الحفل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وبالسفراء وبرئيس مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد وبالحضور.



شكراً من القلب



وقال الفارسي: نشكركم من القلب لتلبية الدعوة لحفل مهرجان فريق الفارسي للطائرات الورقية الـ 15 والذي تقام انشطته في منطقة بنيدر طريق 258 في الفترة من 23 حتى 26 الجاري، ويتزامن دائما مع اعياد الاستقلال والتحرير، وننتهز هذه الفرصة لنهنئكم بالعيد الوطني السادس والخمسين وعيد التحرير، والتهنئة موصولة لجميع الشعب الكويتي الكريم وكل المقيمين على هذه الارض الطيبة.



وأضاف: بدايتنا مع هواية الطائرات الورقية كانت بيني وبين ابني فارس في العام 1995 بطائرة ورقية مهداة من عبدالرزاق الخميس، واستمر التطور في ممارسة الهواية حتى العام 2002، حيث اقمنا اول مهرجان للطائرات الورقية، ثم تلا ذلك انطلاق اكبر طائرة ورقية في العالم على شكل علم الكويت بمساحة 1050 مترا مربعا وذلك في العام 2004، وقد تم تسجيلها في موسوعة غينيس للارقام القياسية كأكبر طائرة ورقية في العالم حتى تاريخه، ولقد قادنا ذلك الى العمل على كسر هذا الرقم وذلك بعمل طائرة ورقية تدعو لصداقة البيئة بمساحة تزيد على 1250 مترا مربعا.



وتابع الفارسي: ولا يخفى علينا جميعا حصول صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد على لقب قائد الانسانية والذي يدعونا الى التميز كل في موقعه، ومن هذا المنطلق فالبداية كانت كهواية ثم هواية وتطوع لنشر فرحة، وخطوتنا القادمة هي نشر فكر الوعي البيئي والمحافظة على الارض عن طريق مهرجانات الطائرات الورقية في العالم، حيث سأترك الميكروفون لاحقا للدكتورة سارة العتيقي لشرح فكرة الطائرة وعلاقتها بالبيئة والارض.



وختم بقوله: في الختام لا يسعني الا ان اشكر الوزير خالد الروضان والسفراء والشيخة امثال الاحمد على ايمانهم بقدرات الشباب المتطوع، والشكر موصول لكل من ساهم في نجاح المهرجان ودعم هذا الفريق منذ نشأته، وشكرا للحضور ولرعاتنا الكرام: بنك الكويت الدولي ومركز العمل التطوعي ومطابخ الفارسي والراعي الاعلامي جريدة «الأنباء»، واسأل الله العلي القدير ان يديم علينا نعمة الامن والامان في ظل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد والحكومة الرشيدة، وكل عام وانتم بخير.



رعاية «الدولي»



بدوره، أكد مدير وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي نواف ناجيا سعي «الدولي» الدائم إلى المشاركة في كل الانشطة الوطنية، وهو المنطلق الذي شارك البنك فيه كراع رئيسي لمهرجان الفارسي للطائرات الورقية السنوي، والذي يعتبر من أبرز الانشطة التي تحتفل بأعياد الكويت الوطنية والتي ينتظرها الجمهور الكويتي بفارغ الصبر في كل عام، داعيا الى المشاركة وحضور المهرجان والاستمتاع بالفقرات التي صممت لتناسب جميع الأعمار.



كما أكد ناجيا في كلمته أن بنك الكويت الدولي لطالما افتخر بدوره كمؤسسة مالية وطنية رائدة، ويسعى البنك دائما إلى دعم المبادرات الشبابية والانشطة المجتمعية والأعمال الوطنية في مختلف القطاعات والمجالات، من خلال تقديمه كل ما يساهم في إنجاحها من دعم مادي ومعنوي بهدف تدعيم عملية التكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية المجتمعية في البلاد.



الحفاظ على البيئة



ثم تحدثت د.سارة العتيقي عن تعلقها بالمهرجان وحبها للطائرات الورقية وبكلمات معبرة استمدتها من اغنية فيروز «طيري يا طيارة طيري»، وكانت عودتها بالذاكرة الى الطفولة، لتنتقل الى فكرة الطائرة التي تجمع مكونات البيئة الكويتية من نباتات وطيور وحشرات وغيرها تجسيدا لأهمية الحفاظ على البيئة ومساهمة الجميع بذلك وغرس هذه القيم في نفوس الأبناء، وقد لاقى ذلك إعجاب الحضور.

الأنشطة المصاحبة للافتتاح وللمهرجان

عمل افتتاح رسمي في قاعة البركة في فندق كراون بلازا، تخلله تكريم الرعاة والداعمين للمهرجان، ومعرض صور لتاريخ وإنجازات الفريق على لوحات كانفس، مع عرض فيديو للفريق، وكذلك تقديم عرض حي للطائرات الورقية من خلال مختصين من خارج الكويت، كما تم عرض لأكبر طائرة ورقية في العالم مع مجموعة للطائرات الورقية الخاصة بالفريق.





في المهرجان ولمدة 4 أيام سيشمل التالي:

٭ إقامة معرض تطوعي لعرض أعمال وإنجازات الفرق التطوعية ضمن المهرجان وذلك لدعم وتعزيز مبدأ التطوع.

٭ إقامة مكان فني خاص للأطفال داخل الخيمة الرئيسية (بإشراف المتطوعات من الفريق).

٭ نقل تلفزيوني من المهرجان، حيث إن المهرجان مدرج ضمن جدول الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

٭ مسابقات وجوائز للحضور والعائلات (خالد الأنصاري، سلمان النجادي).

٭ فعاليات رياضية، حيث ستتم دعوة المتخصصين بالرياضة والتغذية لعمل فقرة رياضية متنوعة (د.عبدالله مجبل المطوع، مركز ريجيمي).

٭ فعاليات ثقافية، حيث ستتم دعوة المتخصصين لإثراء الحضور والأطفال من الجانب الثقافي (أ.عبدالله الطليحي، أ.لطيفة الظاهر).