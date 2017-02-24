الكويت ليست مجرد رقعة أرض وحدود وإنما سكن يملك القلوب وحب يسري في العروق وعز نباهي به الأمم

أمير زكي - سماح جمال

وسط حضور جماهيري حاشد أقامت محافظة مبارك الكبير أمسية غنائية تحت شعار (للكويت ولائي وانتمائي) ويأتي الاحتفال الذي أقيم أمس الأول في قاعة بدرية في فندق الجميرا بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة التي تمر بها البلاد، بحضور محافظ مبارك الكبير الفريق أول متقاعد أحمد الرجيب وعدد من كبار الشخصيات منهم محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا ووكيل وزارة الإعلام يوسف مصطفى وعدد كبير من الفنانين.



وألقى الفريق أول أحمد الرجيب كلمة أكد فيها أن الكويت ليست مجرد رقعة أرض وحدود وإنما هي السكن الذي يملك القلوب والحب الذي يسري في العروق والعز الذي نباهي به الأمم، مؤكدا أن واجبنا أن نجعل وحدتنا وتعاضدنا صخرة تتحطم عليها أطماع من يريد لوطننا الشر ولتظل الكويت بوحدتنا حرة أبية وأمنية مستقرة.



وشدد محافظ مبارك الكبير على حتمية تعزيز أسس الوحدة الوطنية معتبرا هذه الوحدة هي الحصن الحصين أمام ما قد يتهدد هذا الوطن الغالي من أخطار، داعيا لأن تكون ذكرى شهدائنا الأبرار ماثلة للأذهان، مضيفا أن شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن أولئك الذين جسدوا بدمائهم الوحدة الوطنية بأروع معانيها، رحمهم الله، رحمة واسعة وأدخلهم فسيح جناته.



وبعد ترحيبه بالحضور أشار الرجيب إلى أن احتفالات محافظة مبارك الكبير بالعيد الوطني 56 وعيد التحرير 26 تحمل شعار «للكويت ولائي وانتمائي» وهو شعار معبر ويلامس وجدان كل كويتي، مشيرا إلى أن الاحتفالات تعد تعزيزا للقيم النبيلة سعيا لغرسها وتعزيزها في نفوس الشباب الناشئة.



وتطرق الرجيب إلى الأنشطة والفعاليات التي أقامتها المحافظة احتفاء بالمناسبات الوطنية بدءا بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو مسند الإمارة وسمو ولي عهده الأمين المسؤولية وأيضا احتفال العيد الوطني وعيد التحرير، لافتا إلى أنه تم تنظيم احتفال وطني كبير مميز للعائلات وأبنائهم في حديقة العدان بمشاركة أعداد كبيرة من أبناء المحافظة وخارجها كما تم تنظيم حوار شبابي متميز بالتعاون مع الهيئة العامة للشاب وذلك بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات وجرى في الحوار الاستماع لطموحات الشباب وأفكارهم المبدعة وذلك لما يؤدي إلى رفعة الوطن.



كما تم تنظيم ماراثون تحت شعار «من اجلك يا وطني» بمشاركة عدد كبير من الأبناء من مختلف الإعمار ونظم على هامش الماراثون مسابقة لهواة الدراجات الهوائية.



ولفت الفريق الرجيب إلى حرص المحافظة على ان يكون للشباب الدور الأكبر في الاحتفالات الوطنية انطلاقا من أن هذه المناسبات تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن في وجدانهم، ودعا المحافظ في ختام كلمته المولى عز وجل ان يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه ويديم أفراح الكويت برعاية قائد الإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد.



وقبل انطلاق برامج الاحتفال الغنائي كرم محافظ مبارك الكبير 11 شابا من المبدعين وأصحاب ابتكارات ثم بدأ الأوبريت والحفل الغنائي بفقرات غنائية واستعراضية لفرقة الأوبرا إذ قدمت مجموعة من الزهرات فقرات لاقت استحسانا لافتا من قبل الحضور الكبير وأعقب ذلك قدمت فرقة الماسة فقرتها الشعبية الميزة والأغاني الوطنية الشعبية وحظيت الفقرات بتجاوب كبير من قبل الحضور، وعقب ذلك قدم الفنان محمد الحملي اسكتش عن دور المغفور له بإذن الله مبارك الكبير في بناء الكويت الحديثة وأعقب ذلك قيام فرقة موسيقى الاوكسترا عدة مقطوعات موسيقية راقية أعادت ذكريات الزمن الجميل في الطرب الأصيل وتجاوب الجمهور مع المقطوعات الموسيقية، وفيما يتواجد أعضاء فرقة الأوبرا على مسرح الاحتفال حتى أطلت الفنانة الشابة والواعدة المطربة نسمة لتشدو بأغنية وطنية تبرز فضل الكويت الكبير على أبنائها وصعب أن نرد جميلها ومن ابرز كلماتها «يا كويت يا أم الوفاء لو عطيت ما عطيت ما يجي شي عطا»، ثم أنشدت قصيدة «يا دارنا يا دار»، ثم أنشدت عدة مقطوعات من الفلكلور الكويتي القديم، وجاء مسك ختام الختام بلبل الخليج الفنان المتميز نبيل شعيل ليطرب حضور حفل مبارك الكبير بعدة أغان تفاعل معها الجمهور بالتصفيق بدأها بـ «قولوا لها قولوا لها» ثم أشعل الحماس في حضور حفل مبارك الكبير بأغنية «ابنساكم وأنسا أيامي وياكم»، ثم اشدي يا «شمس لا تغيبي» و«اللي ما له اول» و«يا عسل» و«سحابة صيف» وجاءت الأغنية الأكثر محبة للكويتيين وهي «يادار» لتتزين الكويت بالأعلام التي رفرفت في ايدي المحتفين.

من الاحتفال

حرص محافظ مبارك الكبير قبل انطلاق فعاليات الحفل والأوبريت على تكريم المبدعين وأصحاب اختراعات وهم، منار المطيري وحنان الهاشمي وريهام أشكناني وأحمد مظفر ود.أيوب الأيوب وبسام الرجيب وجراح الجدعان ود.عبدالمحسن الصحاف وعلي شموه وعبد القادر أبل.

تواجدت أجهزة وزارة الداخلية أمام موقع الاحتفال حيث قامت الدوريات بتنظيم حركة السير أمام الفندق وتواجد رجال الأمن داخل القاعة لتأمين الحفل خاصة وسط حضور كبير للغاية من قبل مواطنين ومواطنات وحضر الحفل أيضا مدير امن محافظة مبارك الكبير اللواء فراج الزعبي.

حظي الحفل بتغطية إعلامية مميزة وقام تلفزيون الكويت ببث وقائع الاحتفال على الهواء مباشرة وقدم الحفل معدين متميزين بأداء مهني راق.

تبادل الفريق أول الرجيب والفريق ثابت المهنا الأحاديث الودية مع الحضور فيما حرص عدد كبير من المواطنين على توثيق وتسجيل وقائع الحفل والاوبريت بالهواتف المقالة عبر صور ومقاطع مصورة.

حرصت محافظة مبارك الكبير على وضع شنط على مقاعد الضيوف فيها علم الكويت لترفع أعلام الكويت في القاعة مع كل أغنية ومقطع وطني.