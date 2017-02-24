«العدل» أقامت احتفالاً بمناسبة الأعياد الوطنية وكرمت الموظفين المتميزين بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

عدم انعقاد الجلسات لمجلس الأمناء منذ 21 نوفمبر الماضي لا يمكن أن يستمر في عهدي

مسمى الهيئة يجب أن يتغير إلى مسمى آخر مثل «هيئة النزاهة» أو «هيئة الشفافية»

يجب أن تقوم بدورها في مكافحة الفساد إن وجد في جهاز بالإضافة إلى تعديلات تمكن هذا الجهاز من بسط الرقابة على كل فاسد في الدولة

السريع لـ «الأنباء»: تكريم الموظفين المتميزين حافز لبذل المزيد من الجهود والارتقاء بمستوى الخدمات

أسامة أبو السعود

اكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب أنه طلب من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد ونائب الرئيس ومجلس الامناء تقديم استقالاتهم وذلك عبر المكتب الفني التابع لوزير العدل وفي حال عدم تقديمها «سنستخدم ادواتنا الدستورية والقانونية لعزل كل من لا يقدم استقالته».

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها وزير العدل للصحافيين على هامش حفل وزارة العدل بمناسبة الاعياد الوطنية للبلاد وتكريم عدد من الموظفين المميزين بالوزارة والذي اقيم مساء امس الاول بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بحضور وكيل الوزارة م.عبداللطيف السريع والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي ورئيس المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية السابق المستشار عبدالله العيسى وقيادات وزارة العدل وموظفي الوزارة.

وتابع قائلا: «إنه تم التدرج في اتخاذ الاجراءات وفي اتخاذ القرار وتم استدعاء رئيس الهيئة ونائبه ومجلس الامناء والامين العام الذي احيل للتقاعد للمصلحة العامة حسب قرار الاحالة وتم التفاوض معهم وتقريب وجهات النظر الا أن الامور وصلت لطريق مسدود.

وتابع وزير العدل قائلا: «وذلك ما اضطرني كوزير مسؤول على الهيئة والمشرف على الجهاز أن اقوم بواجباتي وفق نص المادة الثالثة من قانون إنشاء الهيئة».

خلافات لا يجب ان تستمر في عهدي

واستطرد قائلا «عدم انعقاد الجلسات لمجلس الامناء منذ 21 نوفمبر الماضي لا يمكن أن تستمر في عهدي، ولن اقبل بأي شخص لا يقوم بواجبه لانه منوط بعمله بغض النظر عن الخلافات التي يجب أن نكون خارج اطار العمل وعلى كل شخص أن يحضر ويقوم بواجبه سواء كان رئيس الهيئة او الامناء العامين المساعدين.

قانون الهيئة

وردا على سؤال حول التعديلات على قانون الهيئة ذكر د. العزب أن القانون تشوبه بعض العيوب - بدون ادنى شك - وهي معطلة للمرفق وتحتاج الى تعديلات بداية من تعديل مسمى للهيئة الى مسمى آخر مثل «هيئة النزاهة» أو «هيئة الشفافية» حيث ان اسمها حكم يشي في أمر ما وهو يجب أن الا يكون كذلك.

واضاف قائلا: «الهيئة يجب ان تقوم بدورها بمكافحة الفساد إن وجد في جهاز بالاضافة الى تعديلات تمكن هذا الجهاز من بسط الرقابة على كل فاسد في الدولة».

رسالة لكل مقصر

وحول الحفل أكد الوزير العزب انه رسالة للموظفين المقصرين تحديدا بأننا سنكرم المميزين وسنحاسب كل مقصر اذ قصر في عمله على اعتبار ان الوزارة وجدت لخدمة المواطنين ولخدمة مرفق القضاء وعلينا واجب القيام بالاعمال المنوطة بنا وفق القانون وأن نمضي قدما في الاصلاح وشد أزر المميزين من العاملين بالوزارة.

الآباء المؤسسون

وفي كلمته بالحفل قال د. العزب إن احتفالنا بالمناسبات الوطنية يأتي استذكارا وعرفانا بجهود آبائنا المؤسسين الذين عملوا في أوقات صعبة بجد ومثابرة ويعود لهم الفضل لكبير لما وصلت إليه دولتنا الفتية وبما نستمتع به من رفاهية وأمن وأمان.

وأكد وزير العدل أن مسيرة التنمية والتقدم الكويتية تعد نموذجا رائدا للمسيرة المشرفة والطموحة متمثلة في الإنجازات العظيمة والحضارية التي شهدتها الكويت على مر السنين والتي مكنتها من تبوؤ مكانة عالية ومرموقة في المجتمع الدولي وذلك بفضل دعم وحكمة قيادتها الرشيدة وإخلاص شعبها الوفي والدور الكبير والفاعل الذي تقوم به الكويت في خدمة القضايا العربية.

خدمة المراجعين ومرفق القضاء

ومن جانبه، اكد وكيل وزارة العدل م. عبداللطيف السريع ان وزارة العدل انتهجت سياسة جديدة بتكريم الموظفين المتميزين كحافز إضافي لهم لبذل المزيد من الجهود وتطوير الخدمات التي تقدمها ادارات الوزارة للمراجعين وخدمة مرفق القضاء.

ولفت في تصريحات لـ«الأنباء» الى ان وزارة العدل من اعلى مسؤوليها بقيادة معالي وزير العدل د. فالح العزب وكل قيادات الوزارة توجه رسالة شكر وتقدير لكل موظف متميز بتكريمه في هذا الحفل اليوم، وهي رسالة ايضا لكل مقصر بأنه لا مكان ولا تكريم الا لمن يبذل أقصى الجهود الممكنة في خدمة وطنه بتطوير الأداء وسرعة الإنجاز والارتقاء بالخدمات المقدمة لعموم المراجعين.

وشدد على ان تقييم اداء الموظفين بشكل دوري هو الفيصل بين من يعمل ويستحق التكريم والمكافأة ومن هو دون ذلك داعيا الجميع الى الإخلاص في العمل من اجل رفعة الكويت وتقدمها.

وكرم الوزير العزب بحضور وكيل الوزارة م. عبداللطيف السريع والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي وقيادات الوزارة عددا من الموظفين المميزين بعملهم في الوزارة.