٦ ملايين دينار أرباح التعاونيةفي ٢٠١٦



محمد راتب

أعلن عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المشتريات والاستثمار علي الفهد عن انطلاق مهرجان المنتجات الخليجية بمزايا وعروض خاصة وبنسبة خصومات تصل الى 50% في السوق المركزي لتعاونية مشرف، ويشمل اكثر من 300 صنف وتشكيلة حديثة متنوعة من المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك بمشاركة كبرى الشركات الخليجية، لافتا إلى أن ذلك يتم بالتزامن مع مهرجان لوازم العائلة والذي يتضمن خصومات بنسبة 40% تشمل كل احتياجات الاسرة وبرعاية من الجمعية التي دأبت على تقديم الدعم لكل الاصناف المشاركة في المهرجانات ليستفيد منها المساهم والزائر في مشترياته خلال فترة المهرجان، مشيرا الى مهرجان هلا فبراير للعطور والتجميل الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى يوم الأحد المقبل بنسبة خصم 25%.

وقال الفهد: إنه وللسنة الخامسة علي التوالي تتصدر تعاونية مشرف اعلى نسبة للارباح حيث تخطت في عام 2016 حاجز الـ 6 ملايين دينار وتجاوزت المبيعات 42 مليونا وهذا ما سيؤكده التقرير السنوي للجمعية، مؤكدا استمرار الريادة والتطوير في العمل والتوسع الناجح لمعدلات النمو في المهرجانات التسويقية والمؤشرات المالية واستمرار مسيرة المهرجانات الشهرية وما تتضمنه من منتجات حديثه ومتنوعة وبخصومات كبيرة تعكس رؤية مجلس الادارة التي تهدف الى رضا المساهمين وابناء المنطقة، موضحا ان تعاونية مشرف تحظى أيضا بإقبال كبير من كل المناطق وبإحصائيات تشير الى انها وجهة لأكبر شريحة تسوق على مستوى التعاونيات.

وأضاف الفهد أن الجمعية حرصت على إقامة العديد من المهرجانات التسويقية على مدار العام وتنوعها الى جانب السلال الشهرية بأسعار رمزية للمساهمين وما زالت تنفرد جمعية مشرف التي تعتبر حاليا الاولى على المستوى التعاوني وأسهمت في ترسيخ مكانة التعاونيات وأصبحت الوجهة الحضارية محققة بذلك نجاحا تلو الآخر وهي بكل تواضع اصبحت تتطلع دائما الى الريادة بأعمالها وأنشطتها وخدماتها وبأرباحها السنوية للمساهمين التي استمرت بتوزيعها 10% على مدي الخمس سنوات الماضية.