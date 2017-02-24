محمد راتب

أعلن رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الحداد انطلاق الاحتفالات بالأعياد الوطنية اليوم الجمعة في حديقة الزبن بعد صلاة المغرب مباشرة، حيث ستشتمل على العديد من الفعاليات والانشطة المصاحبة.

وبين في تصريح صحافي ان الانشطة ستشتمل على مسابقات لمختلف الاعمار وهدايا، بالاضافة الى العديد من الفقرات للاطفال والرسم على الوجوه، بحضور فرقة معيوف الشعبية التي ستلهب الاحتفال بالأغاني الوطنية والاهازيج والرقصات الشعبية.

واشار الى ان سماء المنطقة ستلتهب بالالعاب النارية مع توزيع الاعلام ورسم السرور على الوجوه من خلال الانشطة الشاملة لافراد الاسرة جـمـيـعـهم، داعيا ابناء الروضة وحولي للمشاركة في الاحتفالات الوطنية لما فـيـه مـن التـعـبير عن الولاء والمحبة للوطن.

وتابع الحداد ان جمعية الروضة وحولي التعاونية حريصة سنويا على تنظيم الاحتفالات والمشاركة بجميع المناسبات الوطنية وتنويع الانشطة والتميز في الانشطة المقدمة.