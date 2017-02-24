بشرى شعبان

وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح امس اتفاقية تعاون بين مركز الكويت للسياسات العامة ومركز الحوكمة في جامعة أوتاوا الكندية وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي وسفير كندا في الكويت مارتين مورو والأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري بالإضافة إلى المستشار في الحكومة الكندية البروفيسور إريك تشامبين ومستشار الأمين العام فارس العبيد ومدير مشروع مركز الكويت للسياسات العامة فاطمة كعيك.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان الغرض من الاتفاقية هو وضع آلية للتنسيق في موضوع وضع السياسات العامة المحلية المتعلقة بالخطط الإنمائية.

وأكد د.مهدي أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو وضع سياسات عامة تصب في خدمة الخطة الإنمائية في الكويت بحيث يكون هناك تصميم جديد ثابت وراسخ للخطة الإنمائية الثالثة الخمسية 2020/ 2025.وأرجع د.مهدي سبب اختيار مركز الحوكمة لعمل الاتفاقية إلى خبراتهم الموسعة في مجال وضع واختيار السياسات العامة. وأشار المستشار في الحكومة الكندية البروفيسور إريك تشامبين إلى دور مركز الحوكمة في مساعدة الحكومات لتطبيق السياسات العامة التنموية، معربا عن أمله في وجود تبادل ثقافي وعلمي بين البلدين.