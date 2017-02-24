أعلن المدير المعين لجمعية شرق بدر الفضلي افتتاح اضخم مهرجان تخفيضات بالتعاونية، وتوجه بالشكر إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ووكيل الوزارة د.مطر المطيري والوكيلة المساعدة شيخة العدواني والوكلاء المساعدين على ثقتهم.

وأضاف ان المهرجان يعد الاضخم على مدار 40 عاما، مبينا انه يتضمن تخفيضات بنسبة 50% على أكثر من 100 سلعة، إضافة إلى تخفيضات اليوم الواحد بفرع الخضار امس التي لم تحدث بالاسواق سابقا.

وبمناسبة المهرجان الأول من نوعه بالجمعية زف الفضلي البشرى لأهالي المنطقة والمساهمين بافتتاح اكثر من 15 فرعا مستثمرا قريبا.