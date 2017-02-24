محمد راتب

نظمت جمعية القيروان أمسية شعرية «أماسي القيروان» بمشاركة نخبة من فرسان شاعر المليون.

الشاعر سعود القويعان والشاعر بدرالكبيح الشاعر ماجد لفي الديحاني بحضور رئيس مجلس الادارة م.ناصر شليويح المطيري وأعضاء مجلس الادارة عبدالعزيز العازمي وسلمان لافي العنزي وعدد من الاعلاميين والشعراء وعدد غفير من محبي الشعر وأهالي القيروان، وجسد الشعار قصائدهم بحب الوطن ورمز الوطن بإدارة الامسية الإعلامي خالد شاهر.

وأكد رئيس مجلس الادارة م.ناصر المطيري ان مجلس الادارة حريصة كل الحرص احياء المناسبات الوطنية والأمسية الشعرية تعتبر ضمن الفعاليات التي أعدتها الجمعية لأهالي القيروان خاصة أهل الكويت عامة منذ انطلاق فعاليات القرية التراثية.

وقال المطيري نحن سعداء جدا بهذا الحضور الرائع الذي أكد لنا ان أهل الكويت تدعم تلك الأنشطة وبقوة خاصة ونحن نعيش فرحة الأعياد وأشكر الشعراء الذين احيوا هذه الأمسية.

وأضاف المطيري جمعية القيروان نظمت العديد من الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية خدمة منها للمساهمين وعموم المواطنين.