الهاشمي لـ «الأنباء»: إجمالي عدد الرحلات 1099 منها 550 مغادرة و549 وصول

على المسافرين التقيد بأنظمة المطار والتأكد من صلاحية وثائق السفر 38 رحلة إضافية لاستيعاب الأعداد.





فرج ناصر





كشف الناطق الرسمي باسم إدارة الطيران المدني منصور الهاشمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن عدد الذين سيسافرون ويقضون اجازة الأعياد خارج الكويت يبلغ 197 الف مسافر خلال الفترة بين 23 و26 الجاري، مضيفا أن عدد رحلات الإقلاع 550 رحلة فيما بلغ عدد رحلات الوصول 549 رحلة، وبذلك يكون إجمالي عدد الرحلات 1099 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات الإضافية 38 رحلة وذلك عبر رحلات لشركات الطيران المختلفة.

وأضاف الهاشمي أن ابرز الوجهات سفرا هي دبي وتركيا والقاهرة ولندن ومشهد والرياض، طالبا من المسافرين التقيد بالأنظمة المعمول بها في مطار الكويت وعدم اصطحاب المرافقين لهم ممن ليس له داع في التواجد، كما ناشدهم التأكد من صلاحية الوثائق الخاصة بهم مثل جواز السفر للسفر لدول العالم والبطاقة المدنية للسفر لدول الخليج العربي.

وكشف أن المسؤولين في مطار الكويت اتخذوا كل التدابير لعملية السفر والعودة وذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي وذلك تفاديا للزحمة داخل المطار، مؤكدا أن هناك فريق إسناد تم تجهيزه في الطواري للتقليل من الزحمة المزمع حدوثها حال وصول المسافرين بعد عودتهم من الإجازة.

وأشار إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المدرسين فضلوا استغلال هذه الإجازة لقضائها بين أهاليهم في دولهم، في المقابل هناك أعداد كبيرة من السائحين من دول الخليج العربي توافدوا على الكويت بقصد المشاركة في الاحتفالات الوطنية وكذلك مشاركة إخوانهم في الكويت الفرحة بهذه المناسبات الغالية.