توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي استمرار فرصة هطول الامطار على البلاد على أن يتحسن الطقس نهار اليوم الجمعة.

وقال القراوي إن البلاد تأثرت منذ صباح امس بتكاثر للغيوم صاحبها سقوط للأمطار على أغلب المناطق، وعزا ذلك الى تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي صاحبه كتلة هوائية رطبة تزامن معه وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضاف أن الأحوال الجوية ستبدأ بالتحسن اعتبارا من صباح اليوم الجمعة على أن يستمر هذا التحسن خلال فترة الاحتفالات بالاعياد الوطنية للبلاد.

وأوضح القراوي أن الطقس امس كان غائما الى غائم جزئي.

وبين أن الرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 7 و9 درجات مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل، الموج يعلو أحيانا اذ يتراوح ارتفاع الموج بين قدمين وست أقدام.

وذكر أن الطقس نهار اليوم سيكون مشمسا معظم الاوقات والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.

وقال القراوي ان الطقس سيكون مساء اليوم باردا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة من 12 الى 38 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى بين 8 و10 درجات مئوية والبحر بصفة عامة خفيف الى معتدل الموج من قدمين الى خمس اقدام.

وتوقع القراوي أن يكون الطقس نهار غد السبت مشمسا وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها بين 15 و38 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى بين 22 و24 درجة مئوية.

وأضاف أن الطقس سيكون مساء السبت باردا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها بين 12 و38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى تتراوح بين 9 و11 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج الذي يتراوح ارتفاعه بين قدمين وخمس أقدام.