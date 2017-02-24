تقدمت الجمعية الكويتية للاخاء الوطني لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ولمقام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وللشعب الكويتي الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الأعياد الوطنية التي تتجلى فيها كل عام ابلغ معاني الوفاء والولاء لوطن قدم شعبه على مر التاريخ الكثير من التضحيات والبطولات للاحتفاظ بهويته وارضه ونظام حكمه في وقت كانت الأمم تتصارع لالتهام بعضها البعض لإلغاء كل منها للآخر، فكان الكويتيون رمزا للوحدة الوطنية ومثالا للصمود والتحدي.

وقال رئيس الجمعية موسى معرفي إن الأيام تدور والاحداث تتكرر حيث نواجه اليوم احداثا تعصف بالعالم من حولنا في كل مكان سواء كانت سياسية او اقتصادية او أمنية أوغيرها.

ونحن في الجمعية الكويتية للاخاء الوطني نذكر شعبنا العظيم بتجارب الآباء والأجداد وكيف نجحوا بتجاوز الكثير من المحن بسبب تماسكهم ووحدتهم التي عجز عن فكها اعتى العتاة من الطامعين، وهذا سبب فخرنا ومجدنا ولولا ذلك لما احتفلنا كل عام بانتصاراتنا ونجاحاتنا في الماضي والحاضر وسنستمر على هذا النهج والمنهج ليكون مستقبلنا زاهرا بنجاحاتنا ومزدهرا بإفراحنا ونسأل الله دوام الصحة والعافية لقائد نهضتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.