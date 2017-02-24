برعاية وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي أقيم حفل تخريج دورة الصاعقة التأسيسية التي شارك فيها منتسبون من الجيش الكويتي ووزارة الداخلية وحرس مجلس الأمة والحرس الوطني البحريني.

وشهد الحفل قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع فالح، والوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص في وزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري، والأمين العام المساعد لحرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت، وعدد من كبار القادة والضباط في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني.

واشتمل الحفل الذي أقيم في ميدان معسكر الصمود على عرض لمنتسبي دورة الصاعقة قدموا فيه التطبيقات العملية للدورة حيث أظهروا مهارات فائقة في الاقتحام وعروض الاشتباك الجماعي والقتال المتلاحم، وتمتع الجميع بثبات في أداء مهماتهم بوقت قياسي وأبدوا مهارات عالية وثقة في النفس وتصميما على تجاوز أي صعوبات أو عوائق لإتمام المهمة على أكمل وجه، لاسيما أن الهدف الأسمى الماثل أمام أعينهم هو الحفاظ على أمن الكويت ومقدرات الوطن.

وألقى قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع فالح كلمة نقل خلالها تهاني سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني للخريجين، وراعي الحفل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي، وهنأهم على أدائهم المشرف وجاهزيتهم القتالية والبدنية واستيعابهم لجميع نواحي التدريب الميداني بما يؤهلهم للقيام بواجبهم تجاه وطنهم بكل كفاءة واقتدار، وفق ما جاءت به الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا).

ومن جانبه، قدم آمر كتيبة العمليات الخاصة 67 المقدم ركن ناصر مظهور محمد إيجازا عن المراحل التدريبية لدورة الصاعقة التأسيسية والتي تم التركيز فيها على اللياقة البدنية واكتساب المهارات الفردية والقدرة على تحمل ومواجهة الصعاب باختلاف مناطق التدريب والبرامج التدريبية المتنوعة التي شملتها الدورة.



وفي الختام، قام قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع فالح بتكريم الحاصلين على المراكز الأولى في الدورة، مشيدا بالمستوى المتميز الذي أظهره الخريجون، داعيا إلى الاستفادة مما تم اكتسابه خلال المراحل التدريبية للدورة من مهارات وقدرات تسهم في بناء الفرد المتميز والتي تمكنه من القيام بتنفيذ الواجبات والمهام الموكلة إليه بكل قوة وعزيمة وبأعلى درجات التميز والاحترافية لحفظ أمن كويتنا الغالية.