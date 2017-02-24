اختتمت محافظة الفروانية فعاليات احتفالاتها الرسمية بالأعياد الوطنية في حفل ضخم أقامته في مطار الكويت الدولي وذلك برعاية وحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود.

تضمن الحفل توزيع الحلوى والهدايا الوطنية على القادمين والمغادرين، ومن ثم قام المحافظ بجولة في المطار.



وأكد الشيخ فيصل الحمود في كلمته أن هذا الحفل جاء بجهد مشترك بين المحافظة ومطار الكويت الدولي، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من احتفالاتنا الوطنية هو تأكيد الولاء للقيادة الحكيمة في البلاد، لاسيما تجسيد معاني الولاء للأجداد وتلاحمهم وتكاتفهم في اشد المحن وارتباط أهل الكويت جميعا بهذه الأرض الطيبة.



وأعرب الشيخ فيصل الحمود عن سعادته بجهود اللجنة المنظمة لاحتفالات المحافظة بالأعياد الوطنية لهذا العام والتي أثمرت رسم الابتسامة والبهجة على وجوه المواطنين والمقيمين في محافظة الفروانية وعلى امتداد الكويت.