فرج ناصر

أبلغ مصدر مطلع «الأنباء» أن وزير المواصلات ووزير الدولة للإسكان ياسر أبل أصدر قرارا بإحالة وكيل «المواصلات» حميد القطان إلى التقاعد.



وأضاف المصدر أن الوزير عرض قرار الوكيل القطان على مجلس الوزراء الذي بدوره أعطى الوزير سلطة اتخاذ القرار الذي تم بموجبه احالة الوكيل القطان إلى التقاعد.



وكشف المصدر أن الوزير أبل استند إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة من مضى على خدمته أكثر من 30 سنة إلى التقاعد.



وكلف الوزير ابل الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والقانونية بثينة السبيعي بالقيام بأعمال وكيل الوزارة لحين البت بالوكيل الجديد.