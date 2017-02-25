تقدم رئيس جمعية الضباط المتقاعدين العقيد ركن متقاعد حامد السنافي بالتهنئة الخالصة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، ولرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، ولسمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وللشعب الكويتي والمقيمين بالكويت بمناسبة ذكرى أعياد الاستقلال والتحرير المجيدة.

وأضاف العقيد حامد السنافي أننا في هذه الايام العزيزة نستذكر بطولات الشهداء من ابناء وبنات الكويت والمقيمين الشرفاء الذين سطروا اروع المثل بتضحياتهم وصمودهم خلال فترة الاحتلال العراقي الغاشم، وأكد العقيد ركن متقاعد حامد السنافي أن ابناء الكويت وبناتها بصمودهم وتكاتفهم جعلوا العالم ينظر لهم بعين الاعجاب والتقدير، كما حذر رئيس جمعية الضباط المتقاعدين من مثيري الفتنة الطائفية ووسائل بث الفرقة بين نسيجه المجتمعي.

وأكد ان ابناء الكويت وشعبها كانوا ومازالوا مخلصين لوطنهم وقيادتهم السياسية وللمبادئ الدستورية والديموقراطية التي ارتضاها الحكام والشعب كأساس متين للكويت الحديثة، وحذر رئيس جمعية الضباط المتقاعدين من المتصيدين في المياه العكرة، وأكد ان الكويت أكبر من الارهاب والفتنة الطائفية، واستذكر رئيس الجمعية بطولات ومواقف حكام دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والشرفاء العرب والأصدقاء في تقديم المساعدة للكويت في محنة الغزو العراقي الغاشم عام 1990.