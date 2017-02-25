أنشطة ترفيهية للعائلات والأطفال ومرافق متكاملة

يوسف غانم

ما زالت مفاجآت مهرجان الفارسي للطائرات الورقية الخامس عشر مستمرة لليوم الثالث على التوالي بما تقدمه من عروض فنية ومشاركات ابداعية لفريق الطائرات الورقية بأحجامها المتنوعة وأشكالها الرائعة، وذلك في منطقة بنيدر - طريق 258 بإشراف رئيس الفريق عبدالرحمن الفارسي وبمشاركة ومتابعة أعضاء الفريق التطوعي الذين يبذلون جهودا مشهودة لإنجاح هذا المهرجان السنوي الذي يقام بالتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الجميع، الذي شكر وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان والشيخة أمثال الأحمد على دعمهما، والرعاة: بنك الكويت الدولي ومركز العمل التطوعي ومطابخ الفارسي والراعي الإعلامي جريدة «الأنباء» على تعاونهم ودعمهم.

وعن تاريخ الفريق، قال عبدالرحمن الفارسي: تأسس فريق الفارسي للطائرات الورقية عام 2003 لنشر هواية الطائرات الورقية التي تمتاز بأنها من الرياضات التاريخية منذ ما يزيد عن قرن من الزمان، وكون هذه الرياضة من الرياضات العالمية التي تقام لها مهرجانات سنوية يحضرها ما يزيد على 500 ألف زائر تحديدا في اكبر مهرجان في أوروبا في فرنسا، حيث يحضره العديد من المختصين برياضة الطائرات الورقية ومن الهواة لهذه الرياضة من عائلات وأفراد، كما تعقد هذه المهرجانات ايضا في استراليا وآيسلندا وسنغافورة وغيرها من الدول.

وعن تاريخ هذه الرياضة في الكويت، قال الفارسي: منذ 14 عاما يعقد مهرجان الفارسي للطائرات الورقية في الكويت كمهرجان عالمي منذ عام 2003، ويحضره سنويا ما يزيد على 10 آلاف من المختصين وعشاق هذه الرياضة من العائلات والأطفال من داخل الكويت وخارجها، حيث يضم المهرجان العديد من الأنشطة الترفيهية الخاصة بالعائلات والأطفال، ويعقد في فبراير من كل عام تزامنا مع الأعياد الوطنية ليدخل البهجة والسرور في قلوب الجماهير سنويا.

وأضاف الفارسي: نظرا لتزايد الإقبال على المهرجان في الكويت والعالم ولأربعة عشر عاما، أصبح ضمن الأجندة العالمية لمهرجانات الطائرات الورقية، حيث يتسابق العديد من محبي هذه الرياضة على حضور مهرجان الكويت لما فيه من متعة وتشويق وضيافة مميزة يقوم بها الفريق.

كما أهدت مدينة بيرك الفرنسية رئيس الفريق عبدالرحمن شيخان الفارسي «ميدالية المدينة» عام 2010، وذلك لمساهمته الفعالة في زيادة عدد زوارها من 500 ألف زائر للمهرجان إلى 820 ألف زائر بسبب مشاركة الفريق بأكبر طائرة ورقية في العالم.

وبالنسبة لمفاجأة المهرجان في عامه الـ 15، أكد الفارسي ان الفريق يقوم بتجهيز أكبر طائرة ورقية في العالم لتكسر الرقم القياسي للطائرة الورقية التي دخلت كتاب غينيس من نفس الفريق، كما نسعى الى ربط هذه الرياضة العالمية برسالة سامية تخدم من خلالها توعية الأفراد من خلال التركيز على أهمية المحافظة على البيئة وعلى كوكب الأرض، وذلك من خلال التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية من التلوث بجميع أنواعه، وكذلك تعريف الجمهور على رياضة الطائرات الورقية والعمل على نشرها وزيادة قاعدة متابعيها، مؤكدا أيضا أهمية العمل على تشجيع وتثبيت مبدأ التطوع وغرسه في روح الشباب المتطوعين بالمهرجان من جهة وتحفيز الآخرين على البذل والعطاء كل في مجاله وبما يسهم في النهوض بكويتنا الغالية لأنها تستحق منا الكثير.

ودعا الفارسي جميع العائلات من المواطنين والمقيمين وزوار الكويت إلى زيارة مقر المهرجان والاستمتاع بأجوائه الربيعية وبمرافقه المتنوعة والتي جهزت لخدمة الزوار ليشعروا وكأنهم في بيوتهم.