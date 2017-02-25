فرج ناصر

أكد مختار العبدلي هادي الهاجري أنه جار التنسيق مع الجهات والوزارات الحكومية لتطوير العبدلي والمناطق التابعة له والتي تأتي ضمن حدوده.

واضاف أن طريق منفذ العبدلي يحتاج الى الكثير من الخدمات الرئيسية مثل تطوير الطريق بالكامل حيث هذا الطريق انتهى عمره الافتراضي اضف الى ذلك مشكلة تطاير الحصى التي بدأت تظهر على الساحة مؤخرا وخاصة فــي هذا الطــريق الذي يعــد ذات اهميــة كــونه طــريق سفــــر يربــط الكــويـت بالعــراق.

واضاف ان الشوارع بحاجة الى علامات ولوحات ارشادية في كل المناطق والمزارع حتى تكون منطقة منظمة ويكون الوصول اليها سهلا .

وطالب الجهات الامنية بتكثيف الامن في مناطق العبدلي وكذلك مزارع العبدلي وذلك لوجود بعض السرقات وكذلك لحفظ الامن في المنطقة كونها ذات منطقة ذات كثافة سكانية عالية ومنطقة عمل ذات اهمية قصوى وذات حركة كثيفة، ناهيك عن الوضع الامني المهم للمنطقه كونها منطقه حدودية كما ان مخفر القشعانية هو الآخر بحاجة الى محقق لأنه يفتقد محققا يقوم بالاعمال المنوطة به.

ودعا الجهات الحكومية الى تكملة الطريق الواقع مقابل المياه المعالجة وذلك بسبب كثرة الحوادث التي تحدث بشكل يومي لذلك نطالب بان يكون هناك مواقف جادة من وزارة الداخلية والجهات الاخرى.

وقال ان منطقة العبدلي تنتظر انجاز سرعة المركز الصحي وذلك لخدمة اهالي المنطقة وكذلك الوافدون الذين يعملون لدى اصحاب المزارع، مؤكدا ان المستوصف سيخدم شريحة كبيرة.

وطالب الادارة العامة للمرور بوضع مطبات السرعة خاصة في التقاطعات الداخلية للمنطقة وذلك للتقليل من الحوادث التي تقع من رواد هذه المنطقة ومن مستخدمي هذا الطريق.

واشار الى أنه يحب بناء محطة وقود لمنطقة القشعانية تحتوي على جميع الخدمات حيث ان المنطقة بحاجة الى محطة وقود.

وقال إننا بانتظار البلدية لعمل مسلح وصفاة لبيع الاغنام والإبل وبيع الأعلاف وذلك لحاجة المنطقة الى مثل هذه الأنشطة، واضاف انه جار الآن التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لتوصيل المياه العذبة الى المزارع.

وقال ان وزارة الصحة وعدتنا بتثبيت سيارة اسعاف في مركز العبدلي لخدمة المنطقة وكذلك استجابة للحوادث التي تقع على هذه الطرق.

كما تمنى من الهيئة العامة للزراعة دعم المزارعين الذين خسروا بسبب الصقيع الذي اصاب مزارعهم.