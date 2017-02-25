وجه رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، المستشار بالديوان الأميري د.عبدالله المعتوق أصدق آيات التهاني وأحر التبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة احتفالات الكويت بحلول ذكرى الاستقلال الـ 56 وذكرى التحرير الـ 26 ومرور 11 عاما على تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، متمنيا للكويت والشعب الكويتي مزيدا من الاستقرار والأمن والرخاء والتقدم والازدهار.

وقال د.المعتوق في تصريح صحافي: ان هذه المناسبات غالية وعزيزة على قلب كل أبناء الشعب الكويتي، وان أهل الكويت دأبوا على الاحتفاء بها شكرا لله سبحانه وتعالى، وعرفانا ووفاء وتقديرا لرجالات الكويت وأبنائها البررة الذين ضحوا بأرواحهم وأسهموا في إعادة راية الخير والحرية والأمن والاستقلال والسلام لترفرف مجددا في جنبات الكويت بلد الخير والعطاء.

وشدد على ان الإسلام يحثنا على حب الوطن والذود عنه والدفاع عن وحدته ومقدراته والعمل على ازدهاره وتطوره ونهضته، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطب مكة المكرمة حينما أكره على الخروج منها، قائلا: «ما أطيبك من بلد، وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك»، في إشارة واضحة الى مكانة الوطن لدى المسلم تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وأضاف د.المعتوق: ان الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذا الوطن العزيز بما أفاء الله علينا من عطاء وافر وعيش كريم، حيث نشأنا على ترابه، وتعلمنا في مدارسه وجامعاته وترعرعنا على خيراته وتنسمنا في ظلاله عبير الحرية والأمن والأمان، ومن واجبنا أن نحافظ على ثوابته ووحدته ومكتسباته الوطنية والإنسانية.

وتابع قائلا: إن الله سبحانه قيض للعمل الخيري نفر من أبناء هذا الوطن المعطاء ومحسنيه فبادروا إلى إنشاء المؤسسات والجمعيات الخيرية لجمع التبرعات من الصدقات والزكوات ورعاية الأوقاف للعمل على تلبية احتياجات الفقراء والمساكين في كل أصقاع العالم، مناشدا أبناء الكويت أن يواصلوا دعمهم للعمل الخيري الذي كان ومازال أهم ركائز وعوامل حفظ الكويت في مواجهة الغزاة والطامعين والحاقدين.

وأضاف: ومن واجبنا أيضا تجاه وطننا في هذه المناسبات الطيبة أن ننمي في نفوس أبنائنا قيم حب الوطن والتسامح والأمن والأمان والمسؤولية، لافتا إلى ان الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أطلقت حملة واسعة حملت شعار «الكويت.. الخير حافظها» للمشاركة في الاحتفالات الوطنية عبر تعزيز قيم الوطنية والمسؤولية المجتمعية، وإبراز دور العمل الخيري في حفظ الوطن وتوطيده أواصر العلاقات مع شعوب العالم.

كما بعث د.المعتوق الى سمو ولى العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومسؤولين آخرين ببرقيات تهنئة مماثلة، دعا فيها الباري عز وجل أن يمن على وطننا العزيز بالمزيد من الاستقرار والرخاء والتقدم والازدهار على كل الأصعدة، وأن يجعل الكويت واحة أمن وخير وأمان ودار سلم وسلام وعز ورخاء في ظل قيادة قائد العمل الإنساني سمو الأمير.