أسامة أبوالسعود

أعلنت نقابة العاملين بوزارة التربية عن عدد كبير من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية المميزة لأعضاء الجمعية العمومية وفي مقدمتها رحلة الى مدينة شرم الشيخ المصرية والتي انطلقت الخميس 23 الى 26 الجاري بمناسبة الأعياد الوطنية.

وكشف عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة التربية فهد الحربي عن إقامة معرض فني بعنوان «لألئ الكويت» بمناسبة احتفالية الكويت باليوم العالمي للمرأة وذلك يوم 8 مارس المقبل بقاعة احمد العدواني بضاحية عبدالله السالم وسيتم خلاله تكريم الأعمال الفنية المشاركة.

ولفت الحربي إلى ان النقابة أعدت أيضا مجموعة من البرامج والأنشطة الترفيهية داخل البلاد ومنها حجز شاليهات بمنتجع خليفة السياحي خلال الفترة من 6 الى 8 أبريل المقبل والفترة الثانية من 13 إلى 15 أبريل وأيضا بمنتجع سليل الجهراء في الفترة من 20 إلى 22 من الشهر نفسه.

وأوضح الحربي أن الأنشطة الاجتماعية والترفيهية التي تقيمها النقابة تهدف إلى تقوية الروابط الأسرية بين أعضاء النقابة في أجواء ربيعية جميلة بعيدا عن ضغوط العمل متمنيا لجميع الأعضاء الصحة والسعادة ولكويتنا الحبيبة دوام الأعياد والاحتفالات الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين.