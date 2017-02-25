الشراح: «عيدي يا كويت الثامن» يعمل على تحقيق الدمج المجتمعي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة



كريم طارق

دعت الرئيس الفخري للنادي الكويتي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله إلى ضرورة تعاون أبناء الكويت وتكاتفهم لنبذ الخلافات والبعد عن الطائفية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أحداث تدعونا جميعا إلى الوقوف تحت مظلة واحدة وراية واحدة وهي راية الكويت.

جاء ذلك في كلمة لها مساء أمس الأول على هامش فعاليات مهرجان «عيدي يا كويت الثامن» لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تقيمه جمعية السالمية التعاونية تحت رعاية الشيخية شيخة العبدالله، حيث تضمن المهرجان العديد من الفعاليات والمسابقات الترفيهية للأطفال بالإضافة إلى توزيع الهدايا والجوائز.

كما أشارت العبدالله إلى أن فعاليات المهرجان تأتي احتفالا بذكرى غالية على قلوب جميع الكويت والمتمثلة في عيدي الاستقلال والتحرير، بالإضافة الى احتفال الكويت بذكرى مرور 11 عاما على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم، مشيدة بجهود أبناء وأعضاء مجلس إدارة جمعية السالمية التعاونية في إنجاح هذا المهرجان السنوي المميز.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو أن مهرجان جمعية السالمية التي تقيمه سنويا تحت شعار «عيدي يا كويت» يأتي تأكيدا على تفعيل دور العمل التعاوني من حيث تأصيل قيم الولاء والانتماء والمواطنة لأهالي المناطق المختلفة، وهو ما يدل على أن العمل لا يتوقف على الشراء والاستهلاك، متقدما بأسمى آيات التبريكات والتهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

وعن دور اتحاد التعاونيات فيما يتعلق بالشركة الوطنية لاستقدام العمالة المنزلية أشار إلى أن دور الاتحاد يتمثل في توفير وإيجاد مكتب خاص بالشركة في كل جمعية تعاونية، وذلك بهدف خدمة مواطنين المناطق.

بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية السالمية التعاونية عبدالرحمن الشراح إلى أن مهرجان «عيدي يا كويت الثامن» يعد واحدة من الفعاليات التي تحرص الجمعية على الاستمرار في إقامتها، لافتا إلى أنها تعد واحدة من فعاليات الكويت لما تمثله هذه الفعاليات من واجب وطني على كل مواطن كويتي أن يشارك بها.

وأعرب الشراح عن سعادته بمشاركة الشيخية شيخة الصباح في هذه المناسبة باعتبارها الراعي الدائم والأول لهذه الاحتفالية، مشيرا إلى أن المهرجان يحقق هدفا آخر يتمثل في العمل على تحقيق الدمج المجتمعي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يشجع جمعية السالمية على إقامتها بشكل سنوي.