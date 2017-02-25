الخالد: الأعياد الوطنية رسمت البهجة على وجوه المواطنين والمقيمين



عبدالهادي العجمي

برعاية وحضور محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد اختتمت المحافظة عصر امس الأول «الخميس» فعاليات احتفالاتها الرسمية بالأعياد الوطنية 2017، حيث شهد منفذ النويصيب البري، احتفالية خاصة تضمنت استقبالا حميميا حاشدا للأشقاء والاصدقاء القادمين الى البلاد من دول مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة في احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية، فكان المحافظ على رأس مسقبليهم، مع عدد كبير من طلاب وطالبات وشباب الكشافة بمنطقة الاحمدي التعليمية والفريق التطوعي بالمحافظة وفريق عمل من قطاع السياحة بوزارة الاعلام، حاملين الهدايا الرمزية والاعلام الوطنية للكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، بينما انتشرت عبارات الترحيب في أرجاء المنفذ.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الشعبية والأغاني التراثية لفرقة العرضة والأهازيج والصيحات، وكذلك العروض المتميزة لفريق الطيران الشراعي، واخرى لفريق الطائرات الورقية، وسط تواجد اعلامي كبير من اذاعة وتلفزيون الكويت وعدد من ممثلي القنوات الفضائية والصحف اليومية، وتخللها بث مباشر لاذاعة الكويت ومسابقات شارك فيها القادمون الى البلاد، الامر الذي اضفى حيوية اثرت الاجواء الاحتفالية وزادت التفاعل بين الحضور.

وفي هذه المناسبة، أعرب محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد عن سعادته باستقبال الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين جاءوا الى الكويت لمشاركتنا اعيادنا وافراحنا، مشيرا الى جهود اللجنة المنظمة لاحتفالات المحافظة بالاعياد الوطنية 2017، والتي اثمرت رسم الابتسامة والبهجة على وجوه المواطنين والمقيمين في محافظة الخير - الأحمدي، وعلى امتداد الكويت.

واضاف الخالد: في ختام الفعاليات الرسمية للاحتفالات لا يسعني الا ان ارفع أسمى آيات التهاني والتبريكات مجددا الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الامين والحكومة الرشيدة والى كل مواطن ومقيم على ارض كويتنا الحبيبة، كما اوجه الشكر والتقدير والثناء الى فريق العمل الذي ضم منتسبي المحافظة والعديد من المؤسسات الرسمية والاهلية والفرق التطوعية الذين أدوا واجبهم بتفان واخلاص، لإنجاح احتفالاتنا بالاعياد الوطنية.

من جانبه، أكد المشرف العام على احتفالية النويصيب مدير ادارة خدمة المواطن بدر شعيل، نجاح المنظمين في الترجمة المنشودة لحرص محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد على التوجيه نحو رسم البهجة والفرحة على وجوه اشقائنا الخليجيين والعرب القادمين للمشاركة في احتفالاتنا الوطنية عبر منفذ النويصيب، والترحيب بهم في بلدهم الكويت، لافتا الى ان حرص الاشقاء على مشاركتنا الاحتفال باعيادنا الوطنية دليل على مدى محبة اهل الكويت في قلوبهم.

ووجه شعيل الشكر الى جميع الجهات الرسمية والاهلية التي تعاونت مع محافظة الاحمدي لانجاز مثل هذه الفعالية، وفي مقدمتهم وزارات الداخلية والتربية والاعلام والادارة العامة للجمارك، والفرق التطوعية وشباب الكشافة وغيرها من الجهات التي حرصت على المشاركة.

بدوره، تقدم العقيد صلاح النمران مدير منفذ النويصيب بالتهنئة الى سمو الامير وسمو ولي عهده الامين والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، معربا عن شكره الى محافظ الاحمدي نظرا لهذا الجهد المبذول من فريق عمل المحافظة داخل منفذ النويصيب، والفعاليات العديدة التي تعكس مدى فرحة اهل الكويت باستقبال الاشقاء من دول مجلس التعاون القادمين لمشاركتنا اعيادنا واحتفالاتنا.

واوضح النمران ان توجيهات الوكيل المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي والمدير العام العميد اياد الحداد، كانت واضحة بشأن التعاون الكامل مع محافظة الاحمدي لانجاز هذه الفعالية وخروجها بالشكل اللائق باسم الكويت.

وفي هذا الصدد، اشار عضو اللجنة العليا للاحتفال بالاعياد الوطنية ورئيس قسم المخرجين باذاعة الكويت جاسم الفرس الى حرص اذاعة الكويت على التواجد في هذه الفعالية للعام الثاني على التوالي، لافتا الى اجراء العديد من اللقاءات والمسابقات مع القادمين عبر المنفذ، لمدة ساعتين على الهواء مباشرة، وتوزيع الجوائز المالية والعينية بالتعاون مع قطاع السياحة بوزارة الاعلام، معربا عن الشكر والتقدير لمحافظة الاحمدي على التسهيلات والدعم اللامحدود والتعاون والتنسيق بشكل متميز.

فرحة المشاركة

وفي هذا السياق، عبر عدد من مواطني مجلس التعاون عن فرحتهم وسعادتهم بالوصول الى البلاد والمشاركة في احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية، مثمنين حسن الاستقبال وكرم الضيافة من اشقائهم الكويتيين، فأكد المواطن السعودي علي العنزي ان هذا الاستقبال ليس بغريب على الشعب الكويتي، مؤكدا اصطحابه اسرته معه للمشاركة في احتفالات الكويت لانها بلد الامن والامان.

وقالت احدى المواطنات السعوديات انها جاءت مع اسرتها للمرة الرابعة على التوالي الى الكويت خلال الاعياد الوطنية لمشاركة اهل الكويت فرحتهم، متمنية دوام الاعياد والافراح للكويت ولدول الخليج جميعا قائلة: الله يحميكم من كل شر ويعزكم يا اهل الكويت.

وابدى المواطن العماني ناصر البلوشي سعادة كبيرة بحفاوة الاستقبال من اهل الكويت، موجها التهاني الى الكويت قيادة وشعبا بمناسبة الاعياد الوطنية التي وصفها بأنها اعياد كل اهل الخليج وليست الكويت فقط، مؤكدا انه لا حدود بين شعوب دول الخليج.

من جانبه، قال المواطن الاماراتي حسين عبدالله ان الكويت عزيزة على قلوبنا ونتمنى لها كل تقدم وازدهار، لافتا الى الحرص على زيارة الكويت خلال الاعياد الوطنية بصحبة الاصدقاء.