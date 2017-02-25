ثامر السليم - عبدالكريم العبدالله - عبدالله الراكان

تزامنا مع احتفال الكويت بالعيد الوطني الـ ٥٦ وعيد تحرير الكويت الـ ٢٦، والذكرى الـ ١١ لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، يحتفل المواطنون بتلك الأعياد على مدار ٣ أيام تبدأ من يوم الجمعة ٢٤ فبراير، وحتى يوم غد الأحد ٢٦ فبراير للتعبير عن حبهم لهذا البلد الحبيب، وسط إجراءات أمنية منظمة من وزارة الداخلية التي أغلقت عددا من المداخل والمخارج لتسهيل حركة المرور وضمان انسيابية الحركة في ظل أجواء فرح وسعادة ضمت مجاميع من دول الخليج الذين حضروا للمشاركة في الاحتفالات الوطنية.



وشارك الكويتيين فرحتهم في الاحتفال بالأعياد الوطنية عدد كبير من المقيمين والوافدين، وإخوانهم من دول الخليج العربية الذين تحملوا عناء السفر للاحتفال مع المواطنين بعيدي الاستقلال والتحرير والتعبير عن حبهم للكويت، وتطبيق روح التلاحم والاخوة والصداقة، مؤكدين في هذه الاحتفالات مقولة «خليجنا واحد».



والتقت «الأنباء» بعدد من المواطنين والمقيمين والاخوة الخليجيين الذين أكدوا على حبهم للكويت، مهنئين القيادة السياسية والشعب الكويتي بهذه الأعياد.



ولفت المواطنون الى ان مشاركتهم تأتي بالمقام الأول لتعزيز الانتماء للكويت وإظهار جمال النسيج الاجتماعي الذي تتميز به، داعين الله العلي القدير ان يحفظ البلاد والعباد من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين.



وفي البداية، قال المواطن فارس الشمري: نحتفل اليوم جميعا ككويتيين بعيدي الاستقلال الـ ٥٦ والتحرير الـ ٢٦ ومرور ١١ عاما على تولي سمو الأمير قائد الإنسانية حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.



وذكر الشمري ان هذه الأيام عزيزة على قلب كل كويتي، خاصة يوم تحرير الكويت من براثن العدوان العراقي الغاشم، وعادة لنا كويتنا من جديد بفضل من الله ثم مساعدة الدول الصديقة.



بدورها، قالت المواطنة أم فيصل: خرجت انا وأبنائي جميعا للمسيرات للتعبير عن حبنا وولائنا لحبيبتنا «الكويت» والاحتفال بعيدي الوطني والتحرير.



وبينت انها سنويا تحتفل مع أبنائها بالأعياد الوطنية، قائلة: لا أسافر في الأعياد الوطنية وأحب ان أبقى في وطني للاحتفال، لأن مشاركة الكويت فرحتها هي أغلى من كل شيء.



من ناحيته، دعا أبو عبدالله الله عز وجل ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، مهنئا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بالأعياد الوطنية، متمنيا من الله عز وجل ان يديم على الكويت الأفراح والأعياد مرات كثيرة.



وقال المواطن هادي العنزي: تمر علينا هذه الأيام السعيدة، ونحن نحمد الله عز وجل على نعمة الأمن والأمان، خاصة في ظل الظروف التي تعصف ببعض الدول الأخرى، فوجودنا في الكويت «آمنين» هو أفضل نعمة نحمد الله عز وجل عليها، داعيا الله ان يحفظ الكويت والأمة الإسلامية من كل مكروه.



بدوره، دعا المواطن ابو محمد جميع أطياف الشعب الكويتي الى التمسك بالوحدة الوطنية، والالتفاف حول القيادة السياسية، والاحتفال بالأعياد الوطنية، وعدم إثارة النعرات التي من شأنها التفريق بين ابناء الوطن الواحد.



وقال: قلت ما سبق إيمانا مني بحب الكويت، والدعوة الى التمسك بحبها، والتضحية من أجلها بعيدا عن كل المهاترات السياسية التي تعصف بنا في الآونة الأخيرة.



أما المواطن أبو مطلق، فقال: خرجت أنا وأولادي متلحفين بأعلام الكويت الحبيبة وصور قادتنا الأعزاء على قلوبنا للاحتفال بالأعياد الوطنية تعبيرا عن حبها وعطائها لنا، كما نستذكر في هذه الأيام شهداءنا الذين ضحوا بأنفسهم من اجل الكويت، داعيا الله ان يتقبلهم وان يدخلهم فسيح جناته.



وقال المواطن حمد العبدلي انه هو وزوجته وابنته حرصوا على التواجد في شارع الخليج من أجل تعزيز مفهوم حب الوطن لدى ابنتي الصغيرة التي أريد لها ان تعشق الكويت اولا ومن ثم أمها وأبوها، مبينا ان ابنته كانت تسأله دائما عن موعد الاحتفالات لكي تلبس فستانها المخصص لهذه المناسبة على شكل علم الكويت.



وأضاف العبدلي ان مثل هذه الأجواء أجواء نعمة وأمان وفي ظل ما يعانيه إخواننا المسلمون والعرب في عدد من الدول القريبة منا، مطالبا الجميع بأن يتذكروا هذه النعمة العظيمة ويدعو الله ان يديم علينا الأمن والأمان في ظل رعاية سمو الأمير وسمو ولي العهد.



أما المواطن محمد الشمري فاستذكر الماضي الجميل حين كانت تقام العروض العسكرية المميزة التي يتجمهر حولها الجميع، وقال: ان من أجمل اللحظات حين كانت تخرج المسيرة بالعربات التي تحمل أشكالا جميلة رائعة وتجوب شارع الخليج بالتزامن مع الاستعراضات العسكرية الجميلة، مشيرا الى ان العروض العسكرية تعكس صورة جميلة عن الكويت وما وصلت إليه على أرض الواقع.



وقالت المواطنة المسنة «ام خالد الهاجري»: إنني حريصة على المشاركة بالأعياد الوطنية رغم كبر السن والتعب الذي يصيبني ولا أحس بأي تعب في ظل مشاهدة السعادة تملأ وجوه الكويتيين بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدة انها حرصت على الإتيان مبكرا مع بناتها للمشاركة في الاحتفاليات.



أما «ام عبدالله المنصور» فقالت: ان مثل هذه الأيام وهذه الاحتفالات تذكرنا بضرورة التلاحم والتعاضد والوقوف صفا واحدا ضد كل من يحاول زرع الفتنة بين الكويتيين، داعية الى استذكار أيام الاحتلال وكيف كان الكويتيون على قلب واحد، سائلة العلي القدير ان يحفظ الله الكويت من كيد الكائدين وحسد الحاسدين.



ومن جهته، قال المواطن خالد سالم اننا نعيش الفرحة هذه الأيام، حيث تمتزج مشاعر الفرح والسعادة في قلوبنا ونجدها فرصة لنجدد عهدنا وولاءنا لدولتنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة، لافتا الى ان المناسبات الوطنية كالعيد الوطني والاستقلال والتحرير من أغلى المناسبات على كل مواطن تحت ظل حكمة سمو الأمير وسمو ولي العهد.



أما فهد محمد من السعودية، فقد بدأ كلامه بتهنئة الشعب الكويتي وقيادته الحكيمة بالأعياد الوطنية، متمنيا ان تدوم الأفراح على الكويت وجميع دول الخليج.



وقال: للمرة العاشرة على التوالي نسافر أنا وأولادي الى الكويت فترة الأعياد الوطنية لنشارك إخواننا الكويتيين فرحتهم بالأعياد الوطنية، مؤمنين بـ «خليجنا واحد»، وان مشاركتي للكويت في احتفالاتها كأنني أشارك بلدي السعودية بذات الأمر.



وبالنسبة لأحمد أبو مصطفى من جمهورية مصر العربية، فقال: نشارك اليوم الكويت أفراحها كأننا «كويتيون»، وذلك لما قدمته لنا الكويت من عطاء، وأنا مقيم في الكويت منذ ٣٥ عاما، وعشت وترعرت وأكلت من خير هذه البلاد الحبيبة.



مصري ودمي كويتيوأكد انه «مصري» الجنسية، ودمه «كويتي» نظرا للسنين التي قضاها في الكويت، قائلا: «مش حنسى فضلها علينا، والله يديم عليها الأفراح».



من جانبه، قال محمد يوسف، مصري الجنسية انني عشت على أرض الكويت طوال 35 سنة لم أفوت خلالها سنة واحدة دون المشاركة في الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت، فهي بلادنا عشنا فيها وتربى أولادنا فيها ولا يمكن ان ننسى فضل الكويت علينا ومن حقنا ان نفرح ونسعد مع أهل الكويت بالأعياد الوطنية.



من جانبه، قال ابو شاهين من دولة الامارات العربية المتحدة: ان الشعب الامارتي يشارك الكويتيين فرحتهم في الاحتفال بالأعياد الوطنية، وانا قدمت من الإمارات خصيصا لأحتفل بهذه الاعياد كأنها أعياد بلدي.



وأوضح ابو شاهين ان للكويتيين «معزّة» كبيرة على قلوبنا، وحبنا لهم لا يوصف، مبينا ان وجودنا اليوم في أرض الكويت واحتفالنا معها يأتي ضمن التلاحم والأخوة التي تربط دول الخليج ببعضها البعض.

الأحمد: من الصعب تطبيق إجراءات«منع الفوم» على المياهدارين العلي

أمل مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، من المحتفلين بالأعياد الوطنية التفكر بما يتم هدره من المياه خلال هذه المناسبة السعيدة وبكمية المخلفات التي تلقى في الشارع والتي تؤثر سلبا على البيئة العامة مناشدا إياهم عدم هدر المياه التي تكلف الدولة أموالا طائلة ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها والمنتشرة في كل مكان.

وأكد الأحمد ان الهيئة ليست ضد الفرحة بالأعياد الوطنية وانما تشارك بهذه الاحتفالات إلا ان الممارسات التي تحصل خلالها من هدر للمياه ورمي للمخلفات أمر غير مرحب به دينيا وأخلاقيا وبيئيا.

وشدد الأحمد ان الهيئة تهدف من وراء إقرار المخالفات ليس المخالفة فحسب وانما الهدف الرئيسي هو توعية المواطنين للمحافظة على البيئة والصحة العامة في البلاد. وقال ان ما ينغص فرحة الأعياد الكميات الكبيرة من النفايات التي تخرج بعد الاحتفالات الوطنية، وبلدية الكويت تقوم بواجبها في هذا الشأن، إلا ان هذه النفايات تؤثر على البيئة سلبا وقد تصل الى البحر وتؤثر على الكائنات البحرية والأسماك، داعيا الى المحافظة على البيئة والإقلال من الملوثات وإلقائها في الأماكن المخصصة لها، فضلا عن ضرورة المحافظة على المياه.

وعن نجاح الهيئة في منع «الفوم» منذ ٤ سنوات وما إذا كانت ستتجه الى منع رش المياه أسوة بالفوم قال الأحمد ان قرار السيطرة على هذه المادة كان بالتعاون مع وزارة التجارة والجمارك وتم وقف استيراده ومخالفة المصانع التي تنتجه في الكويت وبالتالي منع تداوله من خلال تواجد الضباط القضائيين، والأمر الذي لا يمكن تطبيقه في حالة استخدام المياه.

وأكد الأحمد ان الهيئة تسعى الى ضبط الأمور ومتابعة الالتزام البيئي من خلال الضباط القضائيين والمفتشين وعناصر شرطة البيئة وبالإضافة الى التعاون مع بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء، ونتمنى ضبط الأمور إلا ان هناك أشياء بمتناول الجميع لا يمكن السيطرة عليها.

الحرس الوطني شارك المواطنين فرحة الاحتفالات الوطنية

شارك الحرس الوطني في كرنفال العربات في شارع الخليج العربي الذي أقيم احتفالا بالأعياد الوطنية للبلاد، حيث انضم الحرس الوطني للجهات المشاركة في المهرجان الكرنفالي ممثلا بمركبة تم تصميمها بطرق فنية مبتكرة بأيدي منتسبي الحرس الوطني تعكس ملامح التطوير والتحديث التي ينتهجها الحرس الوطني في شتى المجالات وتقدم للمجتمع المدني نموذجا للأدوار التاريخية والمواقف المشهودة التي سجلها رجال الحرس الوطني عبر تاريخ طويل لهذه المؤسسة العسكرية العريقة منذ تأسيسها عام 1967 وحتى اليوم.

ولاقت مشاركة الحرس في الكرنفال قبول واستحسان الجمهور بشكل لافت يؤكد عمق التلاحم بين المؤسسات العسكرية والشعب الوفي لخدمة الوطن العزيز.

وقد واكب الحرس الوطني الاحتفالات الوطنية هذا العام بأنشطة ومشاركات فاعلة ومتميزة تبرز المعاني السامية لأعياد الكويت: عيد الاستقلال الـ 56، وعيد التحرير الـ 26، وذكرى مرور 11 عاما على تولي صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الحكم، حيث يولي الحرس الوطني الدور المجتمعي اهتماما كبيرا انطلاقا من الوثيقة الاستراتيجية 2020 تحت شعار «الأمن أولا».

من أجواء الاحتفالات

٭ تواجد كثيف لرجال الأمن لتنظيم المسيرات، وحماية المحتفلين.

٭ صادر رجال الأمن عددا من علب «الفوم» من بعض الشباب والأطفال الذين تمادوا في الرش على المارة.

٭ الطوارئ الطبية كان لها تواجد من خلال المسعفين وسيارات الاسعاف و«البقيات» و«السكوتر».

٭ كبار السن كان لهم تواجد بالمسيرات للاحتفال بالأعياد الوطنية.

٭ وافدون ومقيمون يرفعون الأعلام الوطنية وصور الأمير تقديرا منهم لعطاء الكويت.

٭ أحد المارة تبسم عندما قام الأطفال برش الماء عليه من خلال الرشاشات المائية، وقال: ما يخالف عشان الكويت «مسموح».

٭ كان هناك أطفال يوزعون «الحلوى» على المحتفلين بالأعياد الوطنية.

٭ رسوم علم الكويت لا تفارق وجوه الأطفال خلال المسيرات.

٭ النساء كان لهن حضور للاحتفال بالأعياد الوطنية.

٭ السيارات تزينت بأعلام الكويت وصور شيوخنا.

٭ تواجد عدد كبير من أسر الكويتيين والوافدين مع أولادهم وبناتهم خلال الاحتفالية بشكل لافت في جو حميم بين أفراد الأسرة احتفالا بالأعياد الوطنية.

٭ بسطات لبيع الأعلام على شارع الخليج باعت أعلامها جميعا خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية.

٭ رجال القوات الخاصة والحرس الوطني والجيش منتشرون على شارع الخليج لحفظ الأمن.

٭ شارع الخليج مزين بزينة الأعياد الوطنية.

٭ مجموعة من الأطفال يغنون النشيد الوطني لرجال الأمن بجانب أبراج الكويت.

٭ مصريون يغنون «بنحبك يا كويت» تعبيرا عن حبهم للكويت الحبيبة.