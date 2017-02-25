مندوبية الكويت والوفد الدائم لدى الأمم المتحدة وسفاراتنا في واشنطن وإسبانيا واليابان وباكستان ونيوزيلندا احتفلت بالأعياد الوطنية

الاحتفالات بالأعياد الوطنية أضاءت سفاراتنا في لندن والبرتغال وهولندا وبلجيكا والبرازيل وأوكرانيا و الأرجنتين وأذربيجان وهونغ كونغ ورومانيا وغانا



بعثاتنا الديبلوماسية أقامت الاحتفالات في فرنسا وميلانو وكوانزو وپولندا ومنغوليا وهنغاريا وإندونيسيا وبوتان

سفارتنا في إيطاليا احتفلت مع المسافرين الكويتيين في مطار روما

مسؤولون في دول آسيا وأوروبا يثمنون مواقف الكويت الإنسانية

أصدقاء الكويت حول العالم شاركوا في احتفالات سفاراتنا بالمناسبة الوطنية

الكويت تتمتع بعلاقات متميزة مع الدول الصديقة في مختلف المجالات

توزيع هدايا رمزية وتذكارية على الحضور في الاحتفالات تعكس الوجه الحضاري للكويت

التعاون مع الاتحاد الأوروبي نما بسرعة كبيرة في الأعوام الماضية

أقامت سفارتنا في واشنطن حفل استقبالها السنوي بمناسبة العيد الوطني الـ 56 لاستقلال الكويت والذكرى 26 ليوم التحرير والذكرى الـ 11 لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم.

السفيرالشيخ سالم العبدالله وحرمه الشيخة ريما الصباح مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن

وذكرت السفارة في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ان سفيرنا لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم العبدالله وحرمه الشيخة ريما الصباح وأعضاء السفارة استقبلوا ضيوف الحفل.



وقد حضر حفل السفارة عدد من أركان الإدارة الأميركية تقدمهم كل من وزير الخزانة ستيفن منوشن، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية توم شانون، ونائبة كبير موظفي مجلس الأمن القومي الأميركي تيرا دال، بالإضافة إلى حشد غفير من أعضاء الكونغرس والسلك الديبلوماسي وكبريات الشركات الأميركية والجامعات والمراكز الفكرية في واشنطن، علاوة على جمع من المواطنين والطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة.



الأمم المتحدة

السفير منصور العتيبي لدى قطع كعكة الاحتفال في مندوبيتنا لدى الأمم المتحدة

كما اقام مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 56 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 26 للتحرير والذكرى الـ11 لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم.



ورفع العتيبي في تصريح لـ «كونا» بهذه المناسبة اسمى التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.



وأشاد العتيبي بإنجازات الكويت داخليا وخارجيا خلال السنوات الماضية والمستوى «المتقدم والمتين» الذي وصلت إليه العلاقة الثنائية بينها وبين الامم المتحدة على جميع الاصعدة، مشيرا الى ان الكويت تنتهج سياسة ترتكز على احترام مبادئ وأهداف ميثاق الامم المتحدة.



وأعرب العتيبي عن تطلع الكويت الى بذل كافة الجهود الممكنة لتطبيق مبادئ ميثاق الامم المتحدة عند فوزها بعضوية غير دائمة في مجلس الامن عن عامي 2018 و2019.



وأوضح ان الكويت تقوم بدور فاعل في دعم جهود المنظمة وأنشطتها المتعددة في مجالات حفظ السلم والامن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وأكد العتيبي ان الكويت تحظى بمكانة مرموقة على الصعيد الدولي في مجال تقديم المساعدات الانسانية للدول التي تتعرض لأزمات او كوارث طبيعية وذلك من منطلق حرصها على تنفيذ تعهداتها والتزاماتها الدولية بموجب القرارات والمواثيق والمعاهدات التي انضمت إليها أو صادقت عليها.



وشارك في الاحتفال الذي اقيم بمقر المندوبية مساء امس الأول الخميس حشد كبير من المسؤولين الدوليين والديبلوماسيين من الدول العربية والاسلامية والاجنبية والدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي وفي مقدمتهم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الى جانب عدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية ورجال الأعمال والجالية الكويتية الموجودة في نيويورك.

السفير جمال الغنيم متوسطا أفراد أسرته وعددا من الحضور في الاحتفال

من جهته قال مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيڤ السفير جمال الغنيم: ان حرص ممثلي منظمات الأمم المتحدة على التهنئة بالعيد الوطني للكويت له دلالة كبيرة على المكانة التي تحظى بها الكويت لدى المنظمات الأممية.



جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير الغنيم لـ «كونا» على هامش احتفال الوفد الدائم للكويت لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى مساء امس الأول الخميس بالعيد الوطني الـ 56 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 26 ليوم التحرير والذكرى الـ 11 لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم.



وتقدم الغنيم بخالص التهاني الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد والأسرة الحاكمة وشعب الكويت بهذه المناسبة.



وأضاف «نستشعر في هذه المناسبة السعيدة حافزا للمزيد من العطاء الى هذا الوطن الغالي والعزيز الذي نعيش في ظله ويقدم لنا الكثير بما يفرض علينا بذل الجهد في سبيل الحفاظ على النجاحات التي حققتها الكويت في ظل قياداتها الحكيمة».



وأكد اهمية الحفاظ على المكانة التي تحظى بها الكويت لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وكبار المفكرين والمثقفين لاسيما ان الكويت أصبحت مثالا يحتذى في العمل الإنساني واحترام حقوق الانسان.



من جانبها قالت مديرة المكتب الإعلامي لبرنامج الامم المتحدة للتغذية بتينا لوتشر في تصريح لـ «كونا» ان «المشاركة في هذا الاحتفال هي اقل ما يمكن ان نقدمه الى الكويت حكومة وشعبا لما تقدمه لنا من دعم انساني كريم وسخي في التعامل مع الازمات الانسانية الملحة».



وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب عبدالوهاب الهاني لـ «كونا» ان مشاركة خبراء الامم المتحدة في هذه الاحتفالية تأتي تقديرا لدور الكويت وحرصها على بناء علاقات شراكة ذات مصداقية عالية وثقة مع آليات الامم المتحدة.



وذكر الهاني ان الكويت حققت خطوات مهمة جدا في مجال تعزيز حقوق الانسان وهو ما يستحق التقدير والإشادة وتقديم الدعم والتعاون.



إسبانيا

سفيرنا لدى إسبانيا د.سليمان الحربي خلال حفل الاستقبال بمناسبة الاعياد الوطنية

كما أقامت سفارتنا لدى إسبانيا حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية ورفع سفيرنا لدى اسبانيا د.سليمان الحربي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي بهذه المناسبة الغالية.



وأوضحت السفارة في بيان تسلمته «كونا» أمس الجمعة ان السفير الحربي ألقى كلمة في الحفل الذي أقيم مساء امس الأول الخميس أعرب فيها عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وأهلها في ظل صاحب السمو وولي عهده الأمين.



ووصف أعياد الكويت «بمحطات فخر واعتزاز نستذكر فيها الإنجازات المشرقة التي حققتها الكويت في مختلف المجالات.. نستذكر بكل الاجلال والاكبار شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن وشموخه ونسأل الله لهم الرحمة».



وأشاد السفير الحربي بالعلاقات المتميزة بين الكويت ومملكة إسبانيا في مختلف المجالات، لافتا في هذا السياق إلى العلاقة الأخوية الطيبة والعميقة بين صاحب السمو الأمير والملك الاسباني فيليبي السادس.



وشارك في الحفل حشد كبير من المدعوين على رأسهم المدير العام في وزارة الخارجية الاسبانية لشؤون أفريقيا والمغرب والشرق الأوسط مانويل غوميز أثيبو وعدد من السياسيين ورجال الاعمال والثقافة ورؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية وعدد من طلبة الكويت الدارسين بإسبانيا.



تركيا

القنصل الكويتي محمد فهد المحمد مع والي اسطنبول واصب شاهين خلال حفل الاستقبال

كذلك أقامت قنصليتنا العامة في إسطنبول أمس الأول الخميس حفل استقبال بالمناسبة الوطنية بحضور نخبة من الشخصيات التركية وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى تركيا.



ورفع قنصلنا العام في اسطنبول محمد فهد المحمد خلال الحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى حكومة الكويت وشعبها بهذه المناسبة العزيزة، داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على الكويت في ظل القيادة الحكمية لصاحب السمو الأمير.



وأكد القنصل الفهد في تصريحات لـ «كونا» على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط الكويت بجمهورية تركيا وعلى حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات، مشيدا بموقف جمهورية تركيا تجاه احتلال الكويت والدور المشرف الذي قامت به في حرب التحرير.



كما ثمن الجهود التي تقوم بها تركيا تجاه الأزمة السورية واستضافتها اللاجئين السوريين والتنسيق مع الكويت بشأن توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف عن معاناة الشعب السوري.



وأعرب القنصل العام للكويت في اسطنبول عن فخره واعتزازه بانتمائه للكويت التي تحتل المركز الأول في تقديم المساعدات الإنسانية بالمقارنة مع دخلها القومي بدعم وتوجيه من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حيث تم تكريمه من قبل الأمم المتحدة ومنحه لقب «قائد للعمل الإنساني» للجهود الإنسانية والتنموية التي يقوم بها سموه.



وأعرب في ختام تصريحاته عن دعم وتأييد الكويت لجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية في مواجهة الإرهاب وللحفاظ على أمنها واستقرارها.



وهنأ الحضور، وفي مقدمتهم والي اسطنبول وصيب شاهين، صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والحكومة والشعب الكويتي بهذه المناسبة، متمنين للكويت دوام الرخاء والازدهار.



كما عبروا عن مشاعر التهاني بهذه الذكرى الوطنية البارزة منوهين بما حققته الكويت من تقدم في مختلف المجالات وبالعلاقات الوثيقة القائمة بين الكويت وتركيا.



ووصف رئيس تحرير صحيفة تركيا اليومية اسماعيل كابان في تصريح لـ «كونا» العلاقات التركية الكويتية بالمتينة مشيرا إلى أن مثل هذه المناسبات تعزز أواصر العلاقات بين البلدين.



وشدد رجل الاعمال التركي غازي مصرلي على أهمية العلاقات التركية الكويتية مؤكدا أهمية رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى أعلى مستوياتها.



وقد تضمنت الاحتفالية عددا من الأنشطة التي تبرز الوجه الثقافي والحضاري والعربي للكويت من خلال توزيع منشورات تعريفية بالكويت.

وفي نهاية الحفل قدم القنصل محمد فهد المحمد شكره وتقديره الكبير لكل من شارك في فرحة الكويتيين بأفراحهم بالأعياد الوطنية.



نيوزيلندا

سفارتنا لدى نيوزيلندا تحتفل بالأعياد الوطنية

بدورها أقامت سفارتنا لدى نيوزيلندا احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية، وذكرت السفارة في بيان تلقته «كونا» أمس الأول الخميس ان سفيرنا لدى نيوزيلندا أحمد سالم الوهيب ألقى كلمة خلال الاحتفال أشاد خلالها بتطور العلاقات بين الكويت ونيوزيلندا في جميع المجالات.



وأوضح البيان ان الاحتفال حضره وزير الأراضي النيوزيلندي مارك ميتشيل ووزير الإحصاءات ووزير العدل بالوكالة وأعضاء من البرلمان النيوزيلندي ورؤساء وأعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدون لدى البلاد وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلون عن المؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية وجمع كبير من المدعوين.



ورفع السفير الوهيب بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والحكومة والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية.



اليابان

سفيرنا لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي خلال حفل الاستقبال بمناسبة الأعياد الوطنية

كما أقامت سفارتنا لدى اليابان أمس الأول الخميس حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ 56 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 26 للتحرير بحضور عدد من كبار المسؤولين السياسيين والديبلوماسيين والعسكريين ورجال الاعمال والأكاديميين.



وهنأ سفيرنا لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي بهذه المناسبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وحكومة وشعب الكويت بمناسبة الاعياد الوطنية متمنيا للكويت وشعبها دوام التقدم والازدهار.



واشاد السفير العتيبي في كلمة له بمتانة العلاقات الكويتية - اليابانية مؤكدا انها في تقدم ثابت بفضل رغبة البلدين في تعزيز تعاونهما ليتخطى مستوى الروابط التجارية التقليدية الحالية وليصل لافاق جديدة.



وقال ان «ذلك يستلزم تعزيز الجهود المشتركة من اجل تحقيق الاهداف التي ينشدها البلدان من خلال الاستمرار في تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين».



وقدم ايضاحا حول رؤية الكويت 2035 التي تتضمن العديد من البرامج والمشاريع الاستراتيجية الضخمة المصممة لتحقيق اعلى مستوى ممكن من التطوير بهدف رفع تصنيف الكويت الى افضل 30 دولة بالعالم بحلول عام 2035.



وأعرب العتيبي عن تطلعه الى ان تكون الشركات اليابانية والمستثمرون اليابانيون من اوائل المستثمرين في الكويت، لاسيما ان اليابان تحظى بسجل تعاون زاخر مع الكويت من خلال العديد من مشاريع البنى التحتية.



من جهته، اعرب وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كينتارو سونورا في كلمة له عن ارتياحه الكبير لمستوى تطور العلاقات بين الكويت واليابان على مدى 56 عاما مؤكدا ان زيارة صاحب السمو الأمير الى اليابان في شهر مايو الماضي احرزت نجاحا عظيما.



وقال سونورا ان العلاقات بين البلدين تتقدم بثبات في مختلف المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية انطلاقا من الحرص المشترك على تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.



واستذكر موقف الكويت المساند لليابان وشعبها خلال كارثة زلزال سونامي عام 2011 في شمال شرق اليابان وكذلك كارثة الزلزال الذي ضرب ولاية كوماموتو الجنوبية العام الماضي مؤكدا ان «شعب اليابان لن ينسى أبدا الدعم الذي قدمته دولة الكويت».



باكستان

سفيرنا لدى باكستان نصار المطيري مع موظفي السفارة والمدعوين خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية

إلى ذلك، أقامت سفارتنا في باكستان احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية بحضور كوكبة من الوزراء والمسؤولين الباكستانيين والسفراء الأجانب المعتمدين لدى إسلام أباد.



وبهذه المناسبة رفع سفيرنا لدى باكستان نصار المطيري في تصريح لـ «كونا» أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى حكومة الكويت وشعبها سائلا المولى عز وجل أن يديم على وطننا الحبيب نعمة الأمن والاستقرار.



وأشاد السفير المطيري بعمق العلاقات التاريخية والمتجذرة بين الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية التي تعد مثالا يحتذى للعلاقات بين الدول مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تضرب بجذورها في التاريخ وهي علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون في جميع المجالات والجوانب.



وفي هذا الإطار استذكر السفير المطيري زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى باكستان عام 2013 التي أكدت الأهمية الكبيرة التي تحظى بها العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين التي تتزايد يوما بعد يوم.



وعلى هامش الحفل قال كبير الضيوف وزير التنسيق الاقليمي الفديرالي في باكستان رياض حسين في تصريحات لكونا «يشرفني أن أكون هنا الضيف الرئيسي بالنيابة عن حكومة باكستان في تلك المناسبة.. ونحن نكن كل مشاعر الحب والود إلى شعب الكويت» مضيفا «نحن وقفنا إلى جانب الكويت في الأوقات الصعبة وسوف نستمر في الوقوف إلى جانب هذا البلد الشقيق بكل عزم».



وأشار إلى الزيارة القادمة لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إلى الكويت المقررة الشهر المقبل قائلا إنها «ستساهم في زيادة تعزيز العلاقات بين باكستان ودولة الكويت».



وفي هذا السياق قال وزير الداخلية الفيدرالي السابق في باكستان رحمن ملك «إن الكويت بلد شقيق والأمة الباكستانية تحتفل بالعيد الوطني للكويت كما لو أنه عيد لنا» وأضاف «لقد وقفت الكويت إلى جوار باكستان كثيرا في جميع الأوقات العصيبة كما فعلت في زلزال 2005» معربا عن أمله في مزيد من تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في السنوات المقبلة.



حضر الاحتفال عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة والبرلمان في باكستان ولفيف من السفراء المعتمدين لديها.

مطار دبي استقبل الزوار الكويتيين بالورود والأعلام الكويتية

قنصليتنا في دبي تحتفل بأعياد الكويت الأحد

ذياب الرشيدي

احتفالا بالعيد الوطني السادس والخمسين والذكرى السادة والعشرين للتحرير يقيم قنصل عام الكويت في دبي والإمارات الشمالية حفل استقبال، وذلك يوم الأحد 26 الجاري في قاعة بني ياس في فندق جراند حياة - دبي، من الساعة السابعة الى التاسعة مساء.

في هذا السياق شارك مطار دبي الدولي المسافرين الكويتيين احتفالاتهم بالعيد الوطني في بادرة تعكس مدى عمق العلاقات الأخوية بين الكويت والإمارات.

وقام اعضاء أعضاء فريق (هويتي) التابع لسلطة مطارات دبي باستقبال وتوزيع الورود والحلوى والضيافة العربية والاعلام الكويتية على الزوار الكويتيين القادمين الى دبي لقضاء اجازاتهم في ربوع الامارات.

وقالت سلطة مطارات دبي في بيان صحافي: ان فريقها برئاسة نائب الرئيس الأول للضمان المؤسسي والحوكمة ماجد الجوكر قام بتوزيع أعلام الكويت على الكويتيين القادمين الى دبي والتي رفرفت في جنبات المبنى رقم (1) متمنين لهم قضاء إجازة طيبة في ربوع الامارات.

ونقل البيان عن نائب رئيس (مطارات دبي) جمال الحاي قوله «أوجه اطيب الامنيات الى الكويت الشقيقة بهذه المناسبة العزيزة راجيا لها دوام التطور والازدهار والى شعبها العزيز بموفور الرخاء والمضي قدما على طريق تحقيق تطلعاته المستقبلية».

وذكرت ان فريق (هويتي) التابع لمطارات دبي يضم ممثلين عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والإدارة العامة لأمن المطارات وجمارك دبي ويهدف الى ابراز الوجه الحضاري لدولة الامارات «وجعل منافذ الدولة جسورا للمحبة والتآخي مع مختلف شعوب وثقافات العالم».

السفير خالد الدويسان متوسطا عددا من الحضور في احتفال سفارتنا بلندن

بريطانيا

أقام سفيرنا لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ 56 لاستقلال الكويت والذكرى 26 ليوم التحرير والذكرى الـ 11 لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم.



ورفع السفير الدويسان في تصريح لـ «كونا» بهذه المناسبة أسمى التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.



وجدد السفير الدويسان التأكيد على عمق العلاقات البريطانية - الكويتية «التاريخية» قائلا ان «الكويت تتمتع بعلاقات متميزة مع بريطانيا في مختلف المجالات وان الكويتيين لن ينسوا مواقف بريطانيا العادلة والمؤيدة للكويت على مر التاريخ».



ونوه بالحشد الكبير الذي شارك في حفل الاستقبال وبلغ نحو 3200 شخصية تنوعت ما بين شخصيات سياسية واقتصادية بريطانية وأعضاء البعثات الديبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدة في لندن.



وذكر ان «مشاركة هذا الجمع الغفير وحرصهم على التواجد في هذه المناسبة لتهنئة الكويت قيادة وحكومة وشعبا انما تؤكد مدى الدعم والاحترام والتقدير الذي يكنونه للكويت».



وأشار الى مشاركة عدد من أعضاء الحكومة ونواب في مجلس العموم واللوردات اضافة الى رئيس التشريفات الملكية.



ومن جانبه، توجه وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو بالتهاني للكويت حكومة وشعبا بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية، معربا عن تمنياته للكويت مزيدا من الإنجازات والازدهار والرخاء.



وأشاد سترو في تصريح مماثل لـ «كونا» بعمق العلاقات «المتينة» بين الكويت والمملكة المتحدة والتي تعكس تاريخ الروابط المتأصلة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.



ومن جانبه، اعرب قائد فيلق الدبابات والمدرعات البريطاني خلال حرب التحرير الجنرال ارثر دينارو عن سعادته لمشاركة شعب الكويت احتفالاته بالأعياد الوطنية.



وقال في تصريح لـ «كونا»: «اننا نعيش اليوم افراح الكويت بأعيادها الوطنية والعديد من عناصر كتيبتي جاؤوا ليحتفلوا معنا بمرور ستة وعشرين عاما على حرب التحرير والتي شرفنا جميعا بأن شاركنا فيها».



وأكد ان الكويت دولة صديقة لبريطانيا وتربطهما علاقات تاريخية وعريقة معتبرا انه بعد المشاركة في حرب التحرير أصبح البلدان أكثر قربا وصداقة قيادات وشعبا.



واعرب دينارو بالمناسبة عن سعادته الكبيرة بتكريم الامم المتحدة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لدوره البارز في دعم القضايا الانسانية على مستوى العالم، مشيرا الى ان سمو الامير يعد مثالا بارزا يحتذى به في مجال مساعدة المحتاجين واللاجئين ونشر قيم العطاء الاخاء.



البرتغال





سفيرنا لدى البرتغال السفير الشيخ فهد سالم الصباح خلال حفل الاستقبال بمناسبة الاعياد الوطنية

كما اقامت سفارتنا لدى البرتغال احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية. ورفع سفيرنا لدى البرتغال السفير الشيخ فهد سالم الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.



وأشاد السفير الشيخ فهد الصباح في اتصال هاتفي مع «كونا» أمس الجمعة بما حققته الكويت من نهضة ورخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، معربا عن أمنياته بمزيد من التقدم والازدهار والأمان للكويت بقيادتها الحكيمة والسديدة.



وحضر الحفل الذي أقيم مساء امس الأول الخميس عدد من الشخصيات السياسية البارزة على رأسهم نائب رئيس البرلمان البرتغالي دوارتي باتشيكو والأمين العام لوزارة الخارجية البرتغالية آنا مارتينيو والمدير العام في وزارة الخارجية البرتغالي لشؤون الشرق الأوسط والمغرب العربي مارسيلو فولتيير ماتياس وممثل وزير الخارجية البرتغالي تياغو سيراس رودريغيز وممثلة وزير الاقتصاد المستشارة البرتغالية فيراناندا فيريرا دياز وممثل القائد العالم للقوات المسلحة تياغو ماريا راموس تشافيز دي ألميدا.



وحضر الحفل كذلك مدير منظمة (الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية) ماركو ميلي ورئيس الوكالة البرتغالية للتجارة الخارجية والاستثمار ميغيل فراسكيو وقائد قوات الشرطة الفيدرالية البرتغالية لويس مانويل بيسا فارينيا والنائب في مجلس النواب البرتغالي باولو نيفيس والملحق العسكري الأميركي الكورونيل جلين لوماتيرز ورؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات الإعلامية والثقافية وممثلي المجتمع المدني في البرتغال.



هولندا

سفيرنا لدى هولندا شملان الرومي خلال حفل الاستقبال بمناسبة الأعياد الوطنية

كما أقامت سفارتنا لدى هولندا حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية يتقدمهم ممثل عن القصر الملكي الهولندي.



كما حضر الحفل الذي اقيم مساء الاربعاء الماضي عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الهولندية ورؤساء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى هولندا.



وهنأ سفيرنا لدى هولندا شملان الرومي بهذه المناسبة الكويت قيادة وحكومة وشعبا، متمنيا من الله عز وجل ان يديم على الكويت وشعبها نعمة الامن والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.



وأشاد السفير الرومي بالعلاقات المتميزة التي تربط الكويت ومملكة هولندا في مختلف المجالات ولاسيما ما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي، مؤكدا الحرص المشترك على تطويرها الى آفاق ارحب.



وأكد ان هناك العديد من المجالات لتوسيع التعاون الثنائي في الفترة المقبلة، معربا عن ارتياحه لحجم التنسيق والتعاون القائم بين البلدين ازاء العديد من القضايا الاقليمية والدولية.



وأقيم على هامش حفل الاستقبال معرض اعلامي تم خلاله استعراض منشورات وكتب تعكس المنجزات الاقتصادية والثقافية للكويت ودورها الإنساني في دعم العمل الخيري والتنموي.



بلجيكا

سفيرنا في بلجيكا جاسم البديوي خلال احتفالات السفارة بالاعياد الوطنية

كذلك احتفلت سفارتنا لدى بلجيكا بالأعياد الوطنية بمشاركة لفيف من الديبلوماسيين والبرلمانيين والصحافيين ورجال الاعمال.



وقال سفيرنا في بلجيكا جاسم البديوي في كلمة بهذه المناسبة التي اقيمت مساء الاربعاء الماضي ان «الكويت تشترك مع مملكة بلجيكا في تاريخ طويل من الاحترام المتبادل والعلاقات الثنائية المتينة».



وأضاف ان تلك العلاقات توجت بمشاركة بلجيكا في حرب تحرير الكويت في عام 1991 والتي تمثلت في نشر اكثر من 400 عنصر من قوات الدفاع البلجيكية، مشيرا الى ان العلاقات القوية بين البلدين لاسيما التجارية منها أثرت الروابط بين الشعبين الصديقين.



وأوضح ان العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والكويت نمت بسرعة كبيرة في الاعوام القليلة الماضية، معتبرا ان «الاتحاد الاوروبي مثال لامع لما يمكن ان تحققه الوحدة والسلام».



وذكر البديوي في هذا السياق ان «الاتحاد الاوروبي برهن على مر التاريخ انه لاعب اساسي في ضمان الامن والرخاء حول العالم».

وعن علاقات الكويت مع حلف شمال الاطلسي (ناتو) قال السفير البديوي «نحن اول دولة في المنطقة وقعت مبادرة اسطنبول للتعاون واتفاقية تسهيل العبور مع (ناتو) والتي تساعد في تسهيل مرور الامدادات والمعدات العسكرية والجنود وتيسر اي انشطة مستقبلية لحلف (ناتو) في المنطقة».



وأضاف ان افتتاح المركز الاقليمي لحلف شمال الاطلسي (ناتو) في الكويت في يناير الماضي من شأنه ان يعزز الشراكة بين الجانبين.



البرازيل

السفير عياده السعيدي مع طاقم السفارة خلال احتفال سفارتنا في البرازيل بالاعياد الوطنية

كما أقامت سفارتنا لدى البرازيل حفل استقبال أمس الأول الخميس في العاصمة برازيليا بمناسبة الأعياد الوطنية. وذكرت سفارتنا لدى البرازيل في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أن الحفل الذي أقامه سفيرنا لدى البرازيل عياده مبرد السعيدي شارك فيه حشد كبير من المدعوين وعلى مقدمتهم وزير الرياضة البرازيلي السيد ليوناردو بيسياني ووكيل وزارة الخارجية لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط السفير فرناندو أبريو ومديرة إدارة الشرق الأوسط بالخارجية السفيرة ليديا شيرر وعدد من المسؤولين في الحكومة البرازيلية ورؤساء البعثات الديبلوماسية وأعضاء الكونغرس ومجموعة من رجال الأعمال والشخصيات الثقافية والإعلامية والصحافية.

كما أقامت السفارة في إطار تنظيمها لحفل الاستقبال جناحا لعرض التراث الكويتي ولتعريف الضيوف بالوجه الحضاري للكويت متضمنا كتيبات وإصدارات ومنشورات تتحدث عن الكويت حيث تم توزيعها على الضيوف بالإضافة إلى بعض الهدايا الرمزية والتذكارية والتي نالت استحسانهم.



اوكرانيا

السفير د. راشد حماد العدواني خلال حفل الاستقبال بمناسبة الاعياد الوطنية في سفارتنا بأوكرانيا

إلى ذلك، اقامت سفارتنا لدى اوكرانيا حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 56 للعيد الوطني للكويت والـ 26 لتحريرها.



وقالت السفارة في بيان تلقته «كونا» أمس الجمعة ان السفير د.راشد حماد العدواني ألقى كلمة رحب فيها بالحضور وتطرق الى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين متمنيا ان يعم الامن والسلام والاستقرار اوكرانيا.



ورفع السفير العدواني بهذه المناسبة اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الحكومة والشعب الكويتي الابي متمنيا للكويت المزيد من التقدم والازدهار.



وألقت نائبة وزير النفط والطاقة الاوكرانية نتاليا بايكو التي حضرت الحفل ضيفة شرف كلمة هنأت فيها الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية، مشيرة الى عمق العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الصديقين.



وأبرزت اهمية عمل اللجنة الحكومية الكويتية - الاوكرانية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية والتنسيق بين الجانبين لعقد الاجتماع الثالث لهذه اللجنة خلال العام الحالي في العاصمة كييڤ.



حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في اوكرانيا واعضاء البرلمان الاوكراني ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى اوكرانيا اضافة الى عدد من الاكاديميين والاعلاميين.



الأرجنتين

سفيرنا في الارجنتين صلاح المطيري مع اركان السفارة خلال الاحتفال بالاعياد الوطنية

كذلك أقامت سفارتنا لدى الأرجنتين أمس الأول الخميس حفلا بمناسبة الأعياد الوطنية، وذكرت السفارة في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أن الحفل الذي أقامه السفير صلاح المطيري في العاصمة بوينس أيرس حضره عدد من الوزراء والنواب في البرلمان الأرجنتيني ورؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وممثل مجلس نواب جمهورية الأوروغواي وكبار رجال الأعمال الأرجنتينيين ورؤساء الجمعيات العربية والمراكز الإسلامية وعدد كبير من الشخصيات الإعلامية والأدبية والفنية البارزة.



كما شارك في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية عدد من كبار العسكريين من المجلس الوطني العسكري ممن ساهموا في تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم يمثلون أفراد القوات المسلحة التي شاركت في عملية التحرير كما شارك أيضا ممثلون عن القوات المسلحة الجوية والبحرية والبرية والأحزاب والقوى السياسية والسلطات المحلية لمختلف الولايات الارجنتينية.



وخلال الحفل أكد السفير المطيري أن ما تشهده الكويت من نمو واستقرار تحقق في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.



وأشاد السفير المطيري خلال الاحتفال بالعلاقات الثنائية بين الكويت والأرجنتين مؤكدا مواصلة العمل على تعزيز أواصر الصداقة وتعميق العلاقات الثنائية على كافة المستويات مع الأرجنتين وجميع دول أميركا اللاتينية.



أذربيجان

بعثتنا الديبلوماسية في اذربيجان خلال الاحتفال بالاعياد الوطنية

إلى ذلك، أقام سفيرنا لدى جمهورية أذربيجان سعود عبدالعزيز الرومي أمس الأول الخميس حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية.

وقال السفير الرومي في تصريح لـ «كونا» انه ألقى كلمة خلال الحفل شدد فيها على عمق العلاقات التي تربط الكويت واذربيجان مؤكدا ان العلاقات السياسية بين البلدين في «أعلى مستوياتها ومتطابقة ازاء القضايا الدولية».



وأشار الى ان عقد اللجان المشتركة بين البلدين وتبادل الزيارات الرسمية لكبار المسؤولين وعلى رأسها اللقاء «التاريخي» الذي جمع بين سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ورئيس اذربيجان الهام علييف خلال زيارته إلى الكويت عام 2009 شكلت «بداية مرحلة جديدة» في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.



وذكر السفير الرومي انه تناول العلاقات بين الكويت وأذربيجان وسبل تطويرها إلى جانب أهمية الاحتفال بالأعياد الوطنية وما يعنيه للشعب الكويتي، مشيدا بالمشاركة «الكبيرة» في الحفل من قبل أعضاء حكومة اذربيجان ونواب البرلمان وممثلي البعثات الديبلوماسية في البلاد.



وحضر الحفل وزير الثقافة والسياحة أبوالفاز قارايف ممثلا لحكومة اذربيجان وعدد من أعضاء البرلمان وكبار المسؤولين في وزارت الدولة ورجال الأعمال والنخب السياسية والشخصيات الإعلامية والثقافية وممثلي الأحزاب السياسية وسفراء الدول العربية والأجنبية.



هونغ كونغ

قنصليتنا لدى هونغ كونغ ومكاو تحتفل بالأعياد الوطنية

في سياق متصل، أقامت قنصلينا العامة لدى هونغ كونغ ومكاو احتفالا بمناسبة الذكرى الـ 56 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 26 للتحرير.



وذكرت القنصلية في بيان تلقته «كونا» أمس الأول الخميس ان القنصل العام للكويت لدى هونغ كونغ ومكاو خالد بدر المطيري قال في كلمة خلال الاحتفال ان الكويت تعمل على تنويع مصادر الدخل وأصدرت قوانين تشجع على الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من المجالات.



ودعا المطيري المستثمرين في هونغ كونغ ومكاو الى استغلال المناخ الاستثماري «المناسب» في قطاعات الاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والإسكان.



وأكد ان هناك فرصا عديدة لتحقيق مزيد من التعاون بين الكويت وهونغ كونغ في كثير من المجالات مثل التجارة والسياحة والاستثمار.

وأشار القنصل المطيري إلى تزامن ذكرى الاحتفالات الوطنية هذا العام مع الذكرى الـ 11 لتولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم وتولي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مهام منصبه.



من جانبه أكد وزير العدل في هونغ كونغ ريمسكي يون خلال كلمته أن العلاقات بين الكويت وبلاده ستشهد مزيدا من التطور خلال المرحلة المقبلة في ضوء خطة الحكومة الكويتية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي في منطقة الخليج عام 2035.

وأكد الوزير يون ضيف شرف الاحتفالية تطلع بلاده الى مشاركة الكويت في مبادرة (حزام واحد - وطريق واحد) التي أعلنتها الصين عام 2013 معربا عن ترحيبه بتطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع الكويت.



وأكد أن هونغ كونغ تتمتع بمزايا متعددة مثل سيادة القانون والحرية الاقتصادية وسهولة تسجيل الشركات وانخفاض الضرائب على دخل الأفراد وأرباح الشركات ما يجعلها قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية بما فيها الاستثمارات الكويتية.



وحضر الحفل حشد كبير من المدعوين وعدد من كبار المسؤولين بحكومة هونغ كونغ ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة ورجال الأعمال ورؤساء كبار الشركات التجارية ورؤساء المنظمات الإسلامية وأفراد من الجاليات العربية والإسلامية.



وأشار البيان الى أن راديو (هونغ كونغ) قام بإذاعة النشيد الوطني الكويتي الأربعاء في اطار مشاركته في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.



رومانيا

سفارتنا لدى رومانيا تحتفل بالأعياد الوطنية

كذلك أقام سفيرنا لدى رومانيا طلال منصور الهاجري حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 56 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 26 للتحرير حضره عدد من كبار المسؤولين الرومانيين والشخصيات السياسية والبرلمانية.



وذكرت السفارة في بيان تلقته «كونا» أمس الأول الخميس ان الحفل حضره العديد من كبار الشخصيات في الدولة من بينهم وزير الدولة للشؤون الخارجية رازفان هوراتيو ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد ايلان لوفر ورئيس مجلس الشيوخ الروماني ورؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية وأعضاؤها.



وتقدم سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وحكومة الكويت الرشيدة وجميع أبناء الشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية للبلاد.



وأعرب الهاجري عن سعادته البالغة بهذا الحضور اللافت في احتفالات سفارة الكويت في بوخاريست والذي يعكس ما تحظى به الكويت من مكانة وتقدير وعمق العلاقات التاريخية بين رومانيا والكويت.



وأشار السفير الهاجري الى عمق العلاقات الكويتية ـ الرومانية التي تعود الى اكثر من 54 عاما، مؤكدا حرص البلدين الصديقين على تطويرها والارتقاء بها في مختلف المجالات.



من جانبه، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الرومانية رازفان هوراتيو عن تطلعه للدفع بالعلاقات بين البلدين الي آفاق ارحب، مستذكرا الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الروماني الأسبق فيكتور بونتا للكويت في مايو 2015 ونتائجها المثمرة على جميع الاصعدة.

وأكد في هذا السياق عمق العلاقات التاريخية ـ الرومانية الكويتية ورغبة بلاده في تطويرها لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.



بدوره، اعرب وزير الدولة لشؤون الاستثمار الروماني ايلان لوفر عن سعادته بمشاركته سفارة الكويت في احتفالاتها بالأعياد الوطنية، ومؤكدا رغبة بلاده في زيادة حجم التعاون المشترك مع الكويت في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتبادل التجاري.



غانا

سفيرنا لدى غانا محمد الفيلكاوي و الوزيرة الغانية اوتيكو أفيساه جباة وزيرة المرأة والطفولة خلال مراسم الاحتفال

بدورها، اقامت سفارتنا لدى غانا حفلها السنوي بمناسبة الأعياد الوطنية. وذكرت السفارة في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أمس الأول الخميس أن الحفل الذي اقامة السفير محمد حسين الفيلكاوي حضره لفيف من اعضاء حكومة غانا، وكذلك اعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد لدى غانا وعدد كبير من المسؤولين وأفراد من شعب غانا.



وتقدم الحضور ضيفة الشرف ممثلة الحكومة الوزيرة اوتيكو أفيساه جباة وزيرة المرأة والطفولة والحماية الاجتماعية في غانا.

وألقى السفير الفيلكاوي كلمة عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة بإقامة هذا الحفل البهيج.



كما تناول السفير تاريخ العلاقات الكويتية ـ الغانية وما وصلت اليه من تقدم وازدهار كبيرين في ظل القيادة الرشيدة لسمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ورئيس غانا نانا اكوفو ادو.



كما ألقت الوزيرة جباة كلمة عبرت من خلالها عن قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، متمنية ان تنعم الكويت بمزيد من التقدم والازدهار.

فرنسا

السفير سامي السليمان خلال حفل الاستقبال بمناسبة الأعياد الوطنية

أقامت سفارتنا في فرنسا احتفالا بمناسبة الذكرى الـ 56 للعيد الوطني للكويت والـ26 لذكرى تحريرها بحضور حشد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والعسكرية البارزة وفعاليات ثقافية واجتماعية وعلمية.



وأوضحت السفارة في بيان تسلمته «كونا» أمس الجمعة ان السفير سامي السليمان ألقى كلمة بالمناسبة التي أقيمت امس الأول الخميس رفع فيها إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أزكى التبريكات وأطيب التمنيات بهذه المناسبة.



ودعا المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على الكويت بالخير والعز والرفاه وأن يحفظ الأمة العربية.



وحضرت الحفل الممثلة عن الحكومة الفرنسية وزيرة البيئة والطاقة والبحار والمكلفة بالعلاقات الدولية حول المناخ سيغولين رويال، بينما حضره عن مجلس الشيوخ الفرنسي نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في المجلس ورئيسة مجموعة الصداقة الكويتية - الفرنسية في المجلس النائبة ليلى عايشي.



وشهد الحفل حضور لفيف من أعضاء السلك الديبلوماسي في باريس وشخصيات فرنسية عامة والطلبة الكويتيون الدارسون في فرنسا.



وقدم الطلبة الضباط العسكريون الدارسون في فرنسا عرضا عسكريا في بداية الحفل نال استحسان الحضور.



إيطاليا

سفارة الكويت بإيطاليا تحتفل بالأعياد الوطنية مع المسافرين الكويتيين في مطار روما

كذلك شاركت سفارتنا لدى إيطاليا للعام الثاني على التوالي المسافرين الكويتيين احتفالاتهم بمناسبة الأعياد الوطنية.



وأوفد سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ علي الخالد مجموعة من أعضاء السفارة يتقدمهم الملحق الديبلوماسي فواز الأبرش ممثلا عنه الى مطار روما «ليوناردو دافينتشي» الدولي عصر أمس الأول الخميس لاستقبال المسافرين القادمين من الكويت لدى خروجهم من الطائرة، حيث جرى توزيع أعلام الكويت والحلوى عليهم احتفالا بالأعياد الوطنية.



وأبدى المسافرون القادمون على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية خاصة الكويتيين القادمين للعلاج أو الدراسة أو السياحة الفرحة الغامرة بهذه المفاجأة واعتزازهم برفع أعلام الكويت في مطار روما، شاكرين للسفير الشيخ علي الخالد والسفارة على اللفتة الجميلة والدفء بأجواء الأعياد الوطنية الغالية.





القنصل العام عبدالناصر بوخضور ورئيس شرطة ميلانو يقطعان كعكة الاحتفال

وتأتي هذه الاحتفالية التي استحدثها السفير الخالد لأول مرة في احتفالات العام الماضي بالتعاون مع هيئة مطارات روما ضمن العديد من المبادرات والفعاليات التي تنظمها سفارة الكويت احتفالا بالأعياد الوطنية في إيطاليا بجانب إبراز صورة الكويت الحضارية في العالم وتشجيع التواصل مع الشعب الإيطالي.



كما احتفلت قنصليتنا العامة بميلانو وشمال إيطاليا مساء أمس الأول الخميس بالأعياد الوطنية، وذكرت القنصلية في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أنها أقامت حفل استقبال حاشدا، وتصدر القنصل العام عبدالناصر بوخضور خلاله مستقبلي ضيوف والمهنئين من كبار المسؤولين وممثلي الادارات المحلية ومن الشخصيات البارزة وممثلي السلك الديبلوماسي في ميلانو وشمال ايطاليا.



وتقدم كبار المهنئين بأعياد الكويت رئيس شرطة ميلانو أنطونيو دي ايزو ووزير البحث العلمي بحكومة اقليم لومبارديا لوكا ديل غوبو ونائب ممثل الحكومة المركزية بميلانو داركو بيللوس وقائد الشرطة المحلية أنطونيو بارباتو ومسؤولة السياحة ببلدية ميلانو روبيرتا جوانيري نيابة عن عمدة المدينة.



كما حضر من بين المهنئين عميد السلك القنصلي الأجنبي وليد حيدر ومحافظ ميلانو السابق غويدو بوديستا بجانب أعضاء بعثات الدول العربية والأجنبية المعتمدة في المدينة ووفود من الجاليتين العربية والإسلامية في ميلانو وكوكبة من أصدقاء القنصلية وشخصيات المجتمع من المسؤولين المحليين والبرلمانيين ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين.



واستهل القنصل العام عبدالناصر بوخضور كلمة بهذه المناسبة رفع خلالها التهاني الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى الشعب الكويتي الكريم كافة.



وأثنى بوخضور في كلمته على العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت وشمال إيطاليا وما شهدته في الفترة الأخيرة من تقدم وتطور كبيرين، حيث قال انها لم تنحصر في مجال التبادل التجاري المزدهر فحسب بل شملت أيضا العديد من المبادرات الثقافية التي تعزز العلاقات التاريخية الوطيدة.



وذكر البيان ان القنصلية العامة استضافت فرقة الأوركسترا السمفونية (لا فيردي) بمدينة ميلانو والتي أحيت الحفل بعزف مقاطع مختارة من روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية.



كوانزو

القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة كوانزو الصينية تحتفل بالأعياد الوطنية

إلى ذلك، أقام قنصلنا العام في مدينة كوانزو الصينية مالك الوزان أمس الأول الخميس حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية.



وقال الوزان في بيان صادر عن القنصلية العامة في مدينة كوانزو: ان الحفل حضره من الجانب الصيني قيادات وممثلو الحكومة في مقاطعة كوانغ دونغ ومدنها وفي مقدمتهم نائب حاكم المقاطعة خه جونغ ياو ونائب مدير عام سكرتارية حكومة مدينة كوانزو زينغ كاى جانغ بالإضافة إلى ممثلي البعثات الديبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية ومديري كبرى الشركات في المقاطعة ومدنها ورجال الإعلام والصحافة ورؤساء الجالية العربية المقيمة.



ورفع الوزان بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي الكريم.



كما أعرب عن تقدير القنصلية العامة واحترامها للقيادة الصينية والشعب الصيني، معربا عن فخره بالعلاقات «التاريخية المميزة» التي تربط البلدين «منذ زمن بعيد».



وأشار الوزان في هذا السياق إلى التطور التجاري بين البلدين وبروز استثمار الجانب الصيني في الكويت في الفترة الأخيرة في عدد من النواحي منها البنية التحتية والبناء والاتصالات ووسائل النقل والطاقة وقطاع المصارف.



من جانبه، عبر نائب حاكم مقاطعة «كوانغ دونغ» عن تهنئته للقيادة والشعب في الكويت بهذه المناسبة، مؤكدا عمق علاقات التعاون بين الجانبين، حيث يصادف العام الحالي الذكرى الـ 46 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.



پولندا



هذا واحتفلت سفارتنا لدى پولندا بمناسبة بالأعياد الوطنية.



وذكرت السفارة في بيان تلقته «كونا» الأربعاء الماضي ان الحفل حضره العديد من كبار الشخصيات في الدولة من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وأعضاء سلك ديبلوماسي معتمدين لدى پولندا إضافة الى ممثلين عن هيئات المجتمع المدني والطلبة الضباط الدارسين في الأكاديمية البحرية الحربية من منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.



وبهذه المناسبة تقدم سفيرنا لدى پولندا عبدالله العسكر بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي، داعيا المولى عز وجل ان يحفظ الكويت وأهلها ويديم نعمة الأمان والاستقرار.



وقال ان حفل السفارة حظي العام الحالي بميزة خاصة تمثلت في مشاركة فنانين من الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ومن دول مجلس التعاون الخليجي الذين قدموا لوحات فنية رائعة عرضت بشكل أنيق في أجواء تخللتها الموسيقى الوطنية والتقليدية الكويتية.



وأشاد السفير عبدالله بعمق العلاقات الكويتية - الپولندية، مؤكدا حرص البلدين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.



منغوليا



كما احتفلت سفارتنا لدى منغوليا الأربعاء الماضي بمناسبة الأعياد الوطنية في العاصمة المنغولية اولان باتر.



وذكرت سفارتنا في منغوليا في بيان انها أقامت حفلا بمناسبة الأعياد الوطنية حضره وزير خارجية منغوليا تسيند مونخ أورغيل وعدد من المسؤولين والنواب المنغوليين اضافة الى سفراء ورؤساء بعثات ديبلوماسية وممثلي منظمات دولية وذلك في أحد فنادق العاصمة المنغولية.



ورفع سفيرنا لدى منغوليا خالد الفضلي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وحكومة وشعب الكويت، متمنيا للكويت وشعبها مواصلة مسيرة العطاء والنماء.



وأشاد السفير الفضلي في كلمة له خلال الحفل بمستوى العلاقات الثنائية المتنامية بين الكويت ومنغوليا في المجالات كافة.



وقال ان المشاريع التنموية التي نفذها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في منغوليا كان لها بالغ الأثر في دعم البنية التحتية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



هنغاريا



إلى ذلك، احتفلت سفارتنا لدى هنغاريا بمناسبة الأعياد الوطنية، وحضر الاحتفال الذي اقيم الثلاثاء الماضي عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهنغارية في مقدمتهم وزير الدولة للشؤون الثقافية والديبلوماسية في وزارة الخارجية والتجارة الهنغارية شتيفان ايغارتو ورؤساء وممثلو البعثات الديبلوماسية العربية والاجنبية المعتمدة لدى هنغاريا وحشد كبير من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والاكاديمية ورجال الاعمال.

ورفع سفيرنا لدى هنغاريا د.حمد بورحمة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.



وأعرب بورحمة في تصريح لـ «كونا» عن بالغ سروره واعتزازه بهذه المناسبة العزيزة في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو، داعيا المولى عز وجل ان يحفظ الكويت وأميرها من كل مكروه.



وقال ان احتفال الكويت بعيدها الوطني فرصة مهمة لتعريف الشعب الهنغاري بالمخزون الثقافي والحضاري الثري الذي تزخر به البلاد وما تحقق من إنجازات تنموية في مختلف المجالات.



وأشاد بمتانة العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين، معربا عن سعادته بالتقدم الذي أحرزته في مختلف المجالات فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة ومذكرات التعاون والتفاهم لتبادل الزيارات العالية المستوى بين البلدين.



واستعرض السفير بورحمة تطور العلاقات بين البلدين الصديقين منذ انطلاق العلاقات الديبلوماسية قبل 53 عاما وبالتحديد في سنة 1964 والتي تكللت بإبرام اكثر من 24 اتفاقية وبروتوكول تعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والاعلام والبريد والاشغال العامة والصحة والاستثمار والطيران والمعاهد الديبلوماسية بين البلدين.



من جانبه، عبر وزير الدولة للشؤون الثقافية والديبلوماسية في وزارة الخارجية والتجارة الهنغارية اشتيفان ايغارتو في تصريح مماثل لـ «كونا» عن تهانيه وتهاني الحكومة الهنغارية الحارة للشعب الكويتي والقيادات الكويتية بمناسبة الاعياد الوطنية.



وأعرب عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال لتأكيد عمق الروابط بين البلدين وبأن هنغاريا تعد الكويت بلدا صديقا وشريكا مهما لها، مشددا على خصوصية هذه الروابط التي وصفها بانها من امتن العلاقات التي ترتبط بها هنغاريا في منطقة الخليج العربي.



كما هنأ عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى هنغاريا صاحب السمو الأمير والشعب الكويتي بهذه المناسبة، متمنين للكويت المزيد من الأمن والأمان والاستقرار والرقي والتقدم والازدهار.



وتميز الحفل الذي أقيم بفندق ماريوت وسط العاصمة الهنغارية بودابيست بالحضور اللافت الذي فاق 800 مدعو من المهنئين، حيث خصصت سفارة الكويت بهذه المناسبة جناحا تراثيا في موقع الحفل ضم مشغولات تراثية ولوحات ومقتنيات تربط مسيرة الكويت في الماضي والحاضر.



وشهد الحفل توزيع السفارة لكتب ومجلات باللغتين العربية والإنجليزية على الضيوف تحتوي على سرد لأهم المراحل التاريخية التي مرت بها البلاد ومسيرة البناء التي تعكس نهضة الكويت ووجهها الحضاري.



إندونيسيا



في سياق متصل، احتفلت سفارتنا لدى إندونيسيا بالأعياد الوطنية بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة والديبلوماسيين المعتمدين لدى إندونيسيا.



وتقدم سفيرنا لدى إندونيسيا عبدالوهاب الصقر في بيان تلقته «كونا» أمس الأول الخميس بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وحكومة وشعب الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنيا من الله عز وجل ان يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.



وأعرب عن تقديره لكل من شارك الكويت وشعبها أعيادها الوطنية، مشيدا في الوقت ذاته بمتانة العلاقات الكويتية - الإندونيسية وتطورها في مختلف المجالات.



من جهته، هنأ وزير الشؤون الدينية الإندونيسي لقمان حكيم سيف الدين في كلمة له خلال حفل الاستقبال الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية، مؤكدا حرصه وأبناء الشعب الإندونيسي على مشاركة الكويت الفرح في هذا اليوم.



وأشاد بمتانة العلاقات «المتميزة» التي تربط الكويت وإندونيسيا، مؤكدا الحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.



بوتان



كما أقامت سفارتنا لدى مملكة بوتان حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 56 للعيد الوطني والـ 26 لعيد التحرير بمشاركة العديد من كبار الشخصيات الرسمية والبرلمانية وأعضاء السلك الديبلوماسي بالمملكة.



وقال القائم بأعمال سفارتنا لدى مملكة بوتان الوزير المفوض يوسف محمد المسكتي في بيان صادر عن السفارة الأربعاء الماضي ان الحضور تقدمهم ضيف الشرف ولي عهد مملكة بوتان الأمير جيغل أويغن وانشغوك ورئيس وزراء المملكة تشرينغ توبكي.

وتقدم المسكتي بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي.



وأشار الى مستوى العلاقات «الوثيقة والمتميزة» القائمة بين الكويت وبوتان وروح «الأخوة والتفاهم والاحترام المتبادل» بينهما الى جانب الجهود التي تبذلها حكومتا الدولتان بما يظهر حرصهما على توطيد تلك العلاقات.



وذكر البيان انه جرى على هامش الحفل الذي شارك به كذلك عضو البعثة الديبلوماسية الكويتية السكرتير ثالث أحمد حمد الشويب إقامة معرض للوحات والصور التراثية التي تمثل كويت الماضي والحاضر إضافة إلى تنظيم جناح تم فيه توزيع كتيبات وإصدارات كويتية تبرز المراحل التاريخية والمساهمات الإنسانية التي مرت بها البلاد.