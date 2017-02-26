الصالح: مشاركة إخواننا من دول الخليج تزيدنا فرحاً وسروراً في الأعياد





حنان عبدالمعبود

أطلقت حملة «كان» التوعوية لمرض السرطان مسيرة للسيارات القديمة للمشاركة في الأعياد الوطنية.

وبهذه المناسبة، صرح نائب رئيس الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د.خالد الصالح بأنه ومن منطلق قيم الحملة في جانب الشراكة والعمل بروح الفريق الواحد والممزوجة بأفراح الكويت الحبيبة أقيمت هذه المسيرة بمشاركة الفريق الكويتي للسيارات القديمة (كيو إيت) وفرق من دول الخليج العربي، وفريق (دراجون) للدراجات النارية ومشاركة فريق (ميني) الإمارات وفريق (جي أم جي).

وأعرب الصالح عن سعادته للتجمع الذي ضم مئات الأشخاص للمشاركة في مسيرة عيدي يا كويت للتعبير عن حب الكويت في أعيادها الوطنية.

كما أعرب عن رغبته في نقل رسائل التوعية لأشقائنا في دول الخليج عن طريق المشاركين من القادمين للمشاركة بالمسيرة، حيث تسعى الحملة للتواصل مع جهات التي تعنى بالتوعية من السرطان والتي لها الأثر الكبير في الوقاية من الأمراض السرطانية، حيث قاموا خلال اليوم بتبادل آخر الإصدارات الخاصة بالتوعية من الأمراض السرطانية والكتيبات التي تعنى بالتوعية بالنمط الصحي للحياة بشقيه التغذية السليمة واتباع النمط الرياضي المناسب لجميع الأعمار.

واختتم الصالح مهنئا الكويت دولة وشعبا، وقال: «نتمنى دوام الأمن والأمان كما نشكر دول الخليج بهذه المشاركة الغالية على قلوبنا».