«الأنباء» كانت صوت الحق الكويتي خلال فترة الاحتلال



يوسف غانم

تقديرا منها للدور الذي تقوم به «الأنباء» والقائمون عليها والعاملون فيها، قامت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمتحدثة الرسمية باسم الهيئة فاطمة العازمي بزيارة مقر «الأنباء» وقدمت كيكة جميلة بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية حملت بعض معالم الكويت ورقمي 25 و26 فبراير.

ونقلت العازمي أطيب التهاني الى رئاسة التحرير ممثلة برئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد، وإلى أسرة التحرير وجميع العاملين في «الأنباء» بمناسبة أعياد الكويت، مشيدة بتغطية «الأنباء» ومتابعتها للاحتفالات بشكل مميز ورائع محليا ودوليا من خلال إبراز احتفالات سفاراتنا في العالم، وكذلك نقل جميع الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالكويت والكويتيين، وتشجيعها كذلك للمبادرات الشبابية ورعايتها للعديد من الأنشطة والحملات والمهرجانات المتنوعة انطلاقا من دورها الإعلامي البناء منذ تأسيسها، وكذلك تعاونها الدائم مع «التطبيقي» في نقل الاخبار وكل ما يهم الهيئة وطلبتها والعاملين فيها من أنشطة وفعاليات.

واستذكرت العازمي ما قامت به «الأنباء» خلال فترة الاحتلال العراقي للكويت وكيف استمرت بالصدور من خارج الكويت لتكون صوت الكويتيين في المنطقة والعالم من خلال نقل رسالتهم وإبراز بطولات أبناء الكويت وثباتهم على الحق خلف قيادتهم الحكيمة حتى كانت فرحة التحرير وعودة الكويت حرة أبية.

بدوره، شكر مدير التحرير الزميل محمد الحسيني، فاطمة العازمي على مبادرتها الطيبة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، مؤكدا استمرار «الأنباء» على نهجها الوطني الراسخ وأن تبقى دوما كما عهدها الجميع مدافعة عن مصالح الكويت والكويتيين في جميع المجالات والظروف.