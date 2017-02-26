بهدف الترويج لأهمية اتباع نمط حياة صحي وعادات الأكل السليمة بين جيل الشباب، قام مركز سلطان مؤخرا بالمشاركة في اليوم الرياضي السنوي الذي أقامته مدرسة التكامل العالمية عبر توزيع أكياس على الطلبة تحوي مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة الصحية.



هذا، وقد تم توزيع ما يقارب 600 كيس على الحضور من طلبة وأولياء الأمور الذين شاركوا بحماس في الحدث وساهموا بتحويله الى تظاهرة حقيقية تعكس الطريقة الصحيحة للحفاظ على صحة جيدة.

وفي تعليقها حول مبادرة مركز سلطان، صرحت ليزا الغريب - مديرة التسويق في مركز سلطان - قائلة: «لقد كان من دواعي سرورنا أن نكون جزءا من اليوم الرياضي السنوي الذي أقامته مدرسة التكامل العالمية، حيث أتيحت لنا الفرصة للتفاعل بشكل مباشر مع الطلبة والمدرسين وأولياء أمورهم، وتوعيتهم حول أهمية اتباع نمط حياة سليم وإعطائهم الفرصة لتجربة الغذاء الصحي من خلال الأكياس التي تم توزيعها عليهم.



ونظرا لردود الفعل الإيجابية التي حصلنا عليها من الأهالي على مبادرتنا هذه، فإننا نخطط إلى إطلاق حملات مماثلة في المستقبل القريب والتي من شأنها أن تشجع على استخدام العادات الصحية في تناول الطعام».

هذا، وقد استمتع الأطفال بالحصول على الحقائب المليئة بالطعام الصحي والفواكه الطازجة والتي لاقت استحسان الأهالي الذين قيموا هذه المبادرة في إرشاد أطفالهم وتحفيزهم على اختيار الأطعمة الصحية لما لها من فوائد كبرى على جسد الإنسان على مدى الحياة.

يجدر بالذكر أن مركز سلطان يحرص على لعب دور فعال في المجتمع من خلال دعم المبادرات التي تهدف الى ترويج نمط الحياة الصحي.