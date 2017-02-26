ما يميز نادي الصحافة والإعلام في الكويت قيادة امرأة عربية له





كـرّم رئيـس نقـــابــة المحررين اللبنانية النقيب إلياس عون رئيسة نادي الصحافة والإعلام بالكويت الزميلة أميرة عزام، تقديرا لمجهوداتها الكبيرة في ترابط الإعلام العربي وفعالياتها المستمرة منذ 5 سنوات حتى الآن.

وعلى هامش التكريم، أكد عون عمق العلاقات بين لبنان والكويت، مشيدا بتميز الكويت في العمل الإعلامي والتطوعي.

وقال إن ما يميز نادي الصحافة والإعلام في الكويت هو قيادة امرأة عربية له تحرص على تعزيز الحب والترابط بين الأوطان العربية والإعلام العربي واجتهدت ومازالت في تقديم العديد من الفعاليات كالمؤتمر العربي «أطفالنا والحلم» لمواجهة العنف ضد الأطفال وفعالية افضل الإعلاميين العرب في المجالين الإنساني والاجتماعي وأوبريت صحفوءة وصحفوء لتعليم الأطفال الصحافة والإعلام عن طريق الفن وغيرها من الفعاليات التطوعية التي يندر تقديمها إضافة إلى الدورات والمحاضرات المجانية في تعليم الصحافة والإعلام وهي سمة لم تتوافر إلا في الكويت بلد الإنسانية والسلام.

من جانبها، قالت الزميلة أميرة عزام: إن «هذا التكريم بمنزلة وسام مشرف أعتز به من بلد يحبه الجميع، فلبنان حاضر ومميز في الإعلام العربي ولا تخلو مشاركة عربية من دون سواعد أبنائه، شاكرة النقيب عون على حسن الاستقبال وجزيل التقدير».