نظمت الأكاديمية الأسترالية للدراسات والتدريب الأهلي برنامج «مهارات التعامل مع الآخرين» والذي عقد بتاريخ 12 - 16 فبراير 2017 لصالح مجموعة من موظفي وزارة التجارة.



ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بفنون التعامل مع الآخرين وتمكينهم من معرفة كيفية تحليل الشخصية الإنسانية للوصول إلى الأسلوب الأمثل لتحسين الاتصال المباشر وغير المباشر عن طريق إتباع مهارات الإقناع والتأثير لتحقيق التميز في بيئة العمل.

وقد استهل المحاضر البرنامج بتسليط الضوء على أهمية العلاقات التبادلية وضرورة التكيف مع الأنماط الشخصية المختلفة بما يحقق الكفاءة والفعالية ورفع مستوى الإنتاجية وتحسين بيئة العمل.

وتركزت العناصر الرئيسية لهذا البرنامج على التعرف على مكونات وسمات الشخصية الإنسانية ودورها في التعامل مع الآخرين - الأسس والقواعد العلمية للاتصال الفعال - كيفية بناء علاقات إيجابية وتجنب المشكلات السلوكية للتعامل غير الفعال مع الآخرين - أسباب فشل الاتصال والعوائق التي تحول دون الاتصال الفعال - فن الإقناع والتأثير في الآخرين ومهارات التعامل مع كل نمط من الأنماط البشرية.

ومن الجدير بالذكر ان الأكاديمية الأسترالية تقوم وبشكل فعال بالمشاركة في برامج التدريب على مستويات مختلفة من حقول العمل لتقديم خدمة تدريبية هادفة ومتميزة تساعد على تحقيق التطوير ورفع الكفاءة.

وفي ختام البرنامج قدمت الأكاديمية الأسترالية الشهادات التقديرية للمشاركين بحضور ممثلين من إدارة التطوير الإداري والتدريب في وزارة التجارة ومن الأكاديمية الأسترالية، وتم توجيه الشكر والتقدير لإدارة التطوير الإداري والتدريب في وزارة التجارة على ثقتهم للتعاون مع الأكاديمية الأسترالية لتنفيذ هذا البرنامج.