ليلى الشافعي

تستعد الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي لإطلاق القافلة الإغاثية رقم «300» لإغاثة اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة عدد من الوفود والفرق التطوعية والتي ساهمت بالشراكة مع الرحمة العالمية في تنفيذ هذه القوافل.

وفي هذا الصدد قال الأمين العام للرحمة العالمية يحيى العقيلي إن برنامج القافلة سيشمل توزيع مبالغ نقدية على الأسر السورية وتوزيع هدايا وألعاب للأطفال وإجراء يوم مجاني للعلاج الطبي وتوزيع بطانيات وسلال غذائية والقيام بـ 3 ورش للدعم النفسي للمتضررين.

وأوضح العقيلي أن برنامج القافلة سيتضمن أيضا تكريم الجهات المشاركة بحضور سفيرنا في المملكة الأردنية الهاشمية د.حمد الدعيج، مبينا أن الرحمة أكدت على تقديم مساعداتها الإنسانية وفق قاعدة «الأنفع للأحوج» عبر خطة قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى.

وبين العقيلي أن قوافل الرحمة الإغاثية مشروع نوعي بدأ في فبراير 2012 تحت شعار «نفذ إغاثتك بنفسك» وفكرتها أن يقوم المتبرعون أو من يمثلهم بتنفيذ الإغاثة التي جمعوا تبرعاتهم من عوائلهم أو ديوانياتهم أو أصدقائهم أو رواد مساجدهم بأنفسهم مع مساهمة الرحمة العالمية بجزء من تلك التبرعات وتهدف تلك القوافل إلى تجسيد شعار «نفذ إغاثتك بنفسك» وتحقيق عدة أهداف منها التطبيق العملي لسياسات الرحمة العالمية من شفافية أعمالنا الخيرية إيرادات ومصروفات والأعمال التنفيذية والانتقال بالمتبرع من أن يكون دعاما للخير إلى أن يكون مشاركا عمليا وممارسا فعليا في مرحلة التنفيذ وتدعيم وتعزيز ثقة المتبرعين بأنشطتنا الخيرية عند اطلاعهم على مستوى دقة التنظيم وحسن الإعداد وجودة الأداء في تنفيذ الأعمال الخيرية ويتسلم الوفد عند عودته للكويت تقريرا إداريا وماليا مكتوبا ومصورا لما قام به من إغاثة ورفع معنويات المهاجرين السوريين وهم يشاهدون وفود المتبرعين من الكويت تشاركهم آلامهم وتخفف من معاناتهم.