الشمري: الكويت دأبت على مد يد العون للمعوزين ونجدة الملهوفين وتقديم الغوث للمتضررين





تزامنا مع الاحتفالات الوطنية ومشاركة منه في هذه الاحتفالات أقام المركز الكويتي الفلبيني الثقافي التابع للتعريف بالإسلام بجمعية النجاة الخيرية فعالية عن الكويت ودورها الإنساني والخيري منذ القدم وشارك الفعاليات لفيف من المهتديات الجديدات والجاليات المسلمة وغير المسلمين من الجالية الفلبينية.

وفي هذا الصدد، قال مدير المركز فهد الشمري: حرص المركز على أن يشارك أهل الكويت فرحتهم بالاحتفالات الوطنية، فأقام محاضرة لرواده عن تاريخ الكويت قبل النفط وكيف أنها ساهمت بشكل فعال في مد يد العون للمعوزين ونجدة الملهوفين وتقديم الغوث للمتضررين، فالعمل الخيري والإنساني ليس وليد ثورة النفط، بل هو سلوك إنساني متجذر في أهل الكويت منذ القدم.

وأضاف: شاركت في الفعاليات المحاضرة نوف العازمي وقدمت للمهتديات الجديدات والجاليات خاطرة عن الكويت وكيف أنها استطاعت بفضل الله جل وعلا ثم عملها الخيري والإنساني أن تتخلص من طغيان الاحتلال الغاشم خلال سبعة اشهر فقط، كما تناولت خلال المحاضرة سيرة الأبطال الذين جادوا بأرواحهم في سبيل الوطن والذود عنه، كما ذكرت العازمي جانبا من الشباب الكويتي الشجاع الذي كان يعمل في داخل الكويت إبان الاحتلال ويوصل المساعدات للأسر الكويتية ويشد من أزرهم.

كما أوضحت العازمي في المحاضرة: يعيش معنا الملايين من الجاليات الوافدة ضيوف الكويت، ويمكثون بيننا سنوات طويلة وقد لا يعرف أكثرهم شيئا عن تاريخ الكويت ودورها الإنساني العالمي، وكذلك عادات وتقاليد أهل الكويت وعن أخلاق ومفاهيم الدين الحنيف، لذا يجب على كل من يخالط هذه الجاليات أن يدعوهم لزيارة المراكز التعليمية والثقافية التابعة للجنة التعريف بالإسلام للتعرف عن كثب على ثقافة وتقاليد البلد المستضيف.

وفي الختام، قال الشمري: إن الكويت ترحب وتسعد بضيوفها من الجاليات الوافدة التي تعمل بجد واجتهاد على تقدمها ونهضتها، مؤكدة أن كثيرا من الوافدين الشرفاء يعتبرون الكويت بلدهم الثاني، ففيه رزقوا بالذرية والعمل والتحق أبناؤهم بالمدارس التعليمية وفيه حفظوا القرآن الكريم وتعلموا السنة المطهرة، حفظ الله الكويت وأهلها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين.