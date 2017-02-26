الكندري: هدف عمل الخير الكويتي إحداث تغيير ملموس في واقع وحياة المحتاجين





قام وفد من جمعية النجاة الخيرية ضم كلا من: رئيس لجنة زكاة كيفان عود الخميس، ومدير لجنة زكاة العثمان أحمد الكندري، ومدير لجنة زكاة الفحيحيل إيهاب الدبوس، بزيارة إلى سفارتنا في سيلان، حيث كان في استقبالهم مستشار السفارة حمود سوهج الجبري والذي رحب بوفد النجاة الزائر، مؤكدا ان الجمعيات والمؤسسات واللجان الخيرية الكويتية حققت إنجازات ملموسة في دولة سيلان، ستظل راسخة في عقول الأجيال القادمة.

وقدم الوفد الزائر للجبري التهاني والتبريكات بالاحتفالات الوطنية التي تشهدها الكويت حاليا وتشاركها الفرحة مئات الآلاف من الأيتام والأسر الفقيرة واللاجئين والنازحين الذين لمسوا في عطاءات أهل الكويت الإنسانية والكرم والنخوة والعون، وبهذه المناسبة تقوم جمعية النجاة الخيرية بالتعاون مع السفارة بتنظيم احتفال كبير سيتم من خلاله توزيع الكفالات للأيتام وكذلك تسليم المستفيدين زكوات وصدقات أهل الخير المحسنين.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة زكاة كيفان عود الخميس: عملت متطوعا بالعمل الخيري منذ السبعينيات وزرت خلال هذه المسيرة الطويلة أكثر من 50 دولة حول العالم، والتقيت مع سفراء الكويت ولمست عن قرب منهم محبة العمل الخيري وتقديمهم كل الإمكانيات اللازمة لراحة وسلامة وفود الخير الكويتية، بل ورغم الانشغال بمتابعة الأعمال الديبلوماسية إلا ان العمل الإنساني أخذ اهتماما خاصا فتجد السفراء يشاركون معنا في توزيع خيرات أهل الكويت وترتفع الأعلام الكويتية ترفرف عالية في السماء، مما يعزز دور العمل الخيري الإنساني ويعطيه الصفة الرسمية، فالديبلوماسية الكويتية ارتدت وجها إنسانيا مشرقا يحق لكل أهل الكويت الفخر به.

ومن جانبه، قال مدير لجنة زكاة العثمان أحمد الكندري: نلمس من سفارات الكويت الترحيب والحفاوة البالغة وهذا يعكس توجه واهتمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي نال لقب قائد العمل الإنساني وحصلت الكويت على وسام رفيع وهو عاصمة للعمل الإنساني، ويعد هذا التكريم وهذا الاستحقاق هو الأول عربيا، لافتا الى ان العمل الخيري الكويتي لا يقتصر دوره على تقديم الأموال للأسر، بل هدفه الأساسي إحداث تغير ملموس في واقع وحياة تلك الأسر وتحويلها من العوز للعطاء والإنتاج. ومن ناحيته، قال مدير لجنة زكاة الفحيحيل إيهاب الدبوس ان العمل الخيري الكويتي أصبح عالمي التوجه وتبوأت الكويت مكانة عالمية فقامت بدورها الإنساني على أكمل وجه وأصبحت في قائمة الدول ذات الأثر الفعال في العمل الإنساني العالمي، وخرجت من الكويت قوافل الخير تحمل الغذاء والدواء والكساء والمياه وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمنكوبين والمعوزين، كما أقامت الكويت المؤسسات الطبية والتعليمية والدعوية الرائدة في شتى دول العالم.

هذا، وتقدم العاملون في جمعية النور الخيرية بسيلان وهي إحدى الجمعيات الرسمية التي تتعاون معها جمعية النجاة الخيرية بأسمى التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد، وإلى شعب الكويت كافة بمناسبة الاحتفالات الوطنية، سائلين الحق أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين.