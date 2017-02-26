أشاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المجلس البلدي محمد الجبري بالمشاريع الخيرية الاستراتيجية التي تنفذها جمعية النجاة والتي تركز على التعليم كأحد أهم أبواب الاستثمار لتنمية المجتمعات ومكافحة الفقر وتوفير فرص عمل أفضل للمستفيدين، لافتا الى أن الكويت غدت حجر زاوية في العمل الإنساني العالمي بفضل جهود أبنائها المنفقين، مؤكدا أن ما شاهده ولمسه عن قرب من إبداع في العمل الخيري يعكس ريادة وعالمية العطاء الكويتي.



جاء ذلك خلال افتتاح مركز المزيني الثقافي بجمهورية ألبانيا والذي أقيم على نفقة المحسنة الكريمة نورة علي يوسف المزيني وزوجها الفاضل يوسف عبدالعزيز المزيني وشهد الفعاليات سفيرنا في ألبانيا فايز الجاسم ومدير عام بيت الزكاة د.إبراهيم الصالح والأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة ولفيف من رجالات ومحبي العمل الخيري والدعوي.

وفي هذا الصدد قال نائب المدير العام بجمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة بفضل الله جل وعلا قمنا بتشييد هذا المركز الإنساني الذي سيصبح حضنا تربويا وثقافيا ودعويا وإيمانيا للطالبات اليتيمات بجمهورية ألبانيا، وسنوفر من خلال هذا المركز كل الخدمات التي تحتاجها الأيتام فنوفر لهن المسكن الآدمي الحديث كذلك قاعات للتدريب ومطعم لتجهز كل الوجبات اليومية، وفصول لتعليم الكمبيوتر والحرف الأخرى ومكتبة إسلامية ومصلى للسيدات وصالات لاستقبال الضيوف، وكذلك حرصنا على اختيار الموقع بحيث يكون قريبا من كل الخدمات المدارس والجامعات والمستوصفات وغيرها.

وأضح الوندة أن فكرة المراكز الثقافية وبيوت الأيتام والمجمعات التنموية ساهمت بشكل فعال في توفير المناخ الصحي الملائم لشريحة الأيتام، وعززت من فرص الحياة الآدمية لهم، فنوفر من خلالها لليتيم كل الاحتياجات، ونحرص على غرس القيم الإسلامية الصحيحة في نفوسهم وكذلك ترسيخ ثقافة التعايش السلمي مع الآخرين، وبفضل الله ثمارها يانعة ومباركة، فقد ساهمت في تخريج طاقات وكفاءات تعليمية هائلة ساهمت في توفير العيش الكريم لأسرها ولمجتمعها ولأمتها، وجدير بالذكر تكفل المحسن الكريم أسعد السند بعقد مسابقة قرآنية سنوية للمنتسبين للمركز لشحذ وازعهم الديني وتنمية ثقافتهم الإسلامية.