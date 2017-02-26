الخليفة: الشعبان المصري والكويتي أصدقاء منذ زمن بعيد

السفير المصري: النوبيون معروفون بالوفاء وعزة النفس

السعيد: أهل النوبة لديهم قدرة على الاندماج في المجتمع الخليجي فاقت أي جالية أخرى

حسب الله: للكويت وأهلها مكانة خاصة في قلوب أبناء النوبة

لميس بلال

أشاد الشيخ أحمد الخليفة باحتفال رابطة أبناء غرب أسوان (النوبة) بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت، مشيرا إلى أن الرابطة تقيم احتفالا بهذه المناسبة انعكاسا للعلاقات المميزة بين الشعبين الكويتي والمصري، وبينهما أخوة وصداقة منذ زمن بعيد.

جاء ذلك على هامش الحفل الذي أقامته الرابطة برعاية وحضور الشيخ الخليفة والذي أقيم مساء أمس الأول على مسرح عبدالحسين عبدالرضا، وبحضور كل من سفير جمهورية مصر العربية ياسر عاطف وعميد السلك الديبلوماسي سفير جمهورية السنغال لدى الكويت السفير عبدالأحد امباكي وسفير جمهورية النيجر عبدو بوبكر وسفير جمهورية السودان عمر تاتاي وسفير جيبوتي محمد علي مؤمن والملحق العسكري أحمد موسى والكاتبة والناشطة السياسية فجر السعيد ود.رولا دشتي وسفيرة النوايا الحسنة د.عصمت الخربوطلي.

من جهته، قال السفير المصري لدى البلاد السفير ياسر عاطف إن أهل النوبة في الكويت جاء من بين نحو خمسين قرية، وفي كل عام تتناوب قرية للاحتفال مع الكويت بأعيادها الوطنية، لافتا إلى أن أغلبية أهل النوبة جاءوا للكويت أطفالا منذ السبعينيات فكل ذكرياتهم الجميلة في هذا البلد الجميل واسرهم وأولادهم، مؤكدا أن النوبيين معروفون بخصلة الوفاء والاهم من ذلك لديهم عزة نفس وهذا شيء جميل بطبعهم. وأضاف «أحمل لأهل النوبة مودة من قلبي لذلك احرص على حضوري لأشاركهم فرحتهم».

كما شكر عميد السلك الديبلوماسي وسفير جمهورية السنغال عبدالأحد امباكي الاخوة النوبيين الأوفياء على دعوتهم لي ولكل السفراء الأفارقة، ومتمنيا للرئيس السيسي أن يستمر اهتمامه بأفريقيا ومتمنيا أن يدوم هذا الاحتفال في كل عام.

من جانبها، أكدت الكاتبة فجر السعيد «سعادتها لحضور الحفل بما تحمله من فنون نوبية مع هذا التجمع الكريم والوجوه الطبية وان تستمر أفراحنا وأفراحكم ولقاءاتنا، مؤكدة أن الجالية النوبية في الكويت من اقدم الجاليات الموجودة وتعاملها وتفاعلها مع الكويتيين وصل لدرجة الاندماج حيث ترى النوبي متطبعا بالتقاليد والعادات واللهجة كذلك، حيث انهم لديهم قدرة على الاندماج في المجتمع الخليجي فاقت أي جالية اخرى موجودة في الكويتي وهذا مبهر ونشعر بأنهم جزء من مكون هذا المجتمع. نتمنى ان يستمر هذا التآلف بينا وانا سعيدة بأنني سأحضر فنون النوبة».

كما قال رئيس رابطة أبناء غرب أسوان في الكويت محمد حسب الله «باسمي وباسم ابناء النوبة في الكويت اتقدم باسمي آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وللشعب الكويتي كافة بمناسبة الذكرى السنوية لعيدي الاستقلال والتحرير، أعادها الله على الكويت في كل عام وهي واحة أمن وأمان وأرض للمحبة والسلام».

واضاف ان اقامتنا لهذا الحفل تحت رعاية الشيخ أحمد الخليفة دليل على صدق مشاعرنا تجاه هذه الأرض وحكامها وشعبها ومشاركة منا بالاحتفالات الوطنية بكل ود ومحبة وإخلاص، شاكرا راعي الحفل لرعايته وحضوره، مؤكدا أن للكويت وأهلها مكانة خاصة في قلوب أبناء النوبة ظهرت من خلال علاقات الصداقة والأخوة والمحبة المتبادلة بين الشعبين التي امتدت لسنين طويلة لم يتخللها شك ولا شائبة، بل هي في كل سنة ولله الحمد تزيد قوة وصلابة وترابطا ومحلا للاعتزاز والفخر.

كما تخلل الحفل تكريم الشيخ أحمد الخليفة وكل من سفير مصر ياسر عاطف وسفير السنغال عبدالاحد امباكي وسفير النيجر عبدو بوبكر وسفير السودان عمر تاتاي وسفير جيبوتي محمد علي مؤمن.

وتنوعت فقرات الحفل لتشمل الفنون الشعبية النوبية قدمتها فرقة وادي النيل وفرقة دهميت التي أمتعت الحضور بأجمل الفنون النوبية.