في الوقت الذي يسعد فيه الجميع بالاحتفالات فيأكلون ويشربون ويلعبون، يقومون في النهاية بإلقاء مخلقاتهم بالشارع وفي الأماكن التي يجلسون بها متناسين أهم القواعد الانسانية وهي النظافة، فخلال اليومين الماضيين وعقب مرور المسيرة والكرنفالات الاحتفالية نجد الشوارع اكتظت بالمخلفات، وبالرغم من جهود بلدية الكويت وحرصها على النظافة الدائمة للشوارع، الا أنها لا يمكن أن تجعل لكل مواطن ومقيم عامل نظافة يقف خلفه ليجمع له مخلفاته، ولهذا وجب على الجميع مراعاة التقيد بقواعد النظافة وجمع مخلفاتهم وإلقائها بالأماكن المخصصة حتى تكون الاحتفالية مكتملة الصورة.