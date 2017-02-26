تقدم مدير جامعة الكويت الأستاذ د.حسين الأنصاري بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والحكومة الرشيدة بمناسبة العيد الوطني المجيد الـ 56، والذكرى الـ 26 للتحرير، ومرور 11 عاما على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم، وتولي سمو الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد.

كما هنأ الأنصاري وباسم الأسرة الجامعية الشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، متمنيا أن تعم الأفراح وننحن ننعم بنعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل راعي نهضتنا وقائد مسيرتنا، مؤكدا أن الاحتفال بالأعياد الوطنية ويوم التحرير، مناسبات تتجلى فيها الروح الوطنية والحس والولاء الوطني لهذا البلد المعطاء، ونستذكر فيه أمجاد التاريخ ونستحضر فيه مسيرة هذا الوطن الذي قدم لأبنائه الكثير، مجددين الولاء لقيادتنا السياسية، متمسكين بوحدتنا الوطنية وتلاحمنا لتظل الكويت على مر الزمان واحة أمن وأمان.

وتمنى الأنصاري أن تحقق الكويت مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة، داعيا المولى عز وجل في هذه المناسبة العزيزة أن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظهما ذخرا للكويت وشعبها والأمة العربية والإسلامية وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على الشعب الكويتي، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.



وكل عام والكويت الحبيبة ترفل بأثواب العز والأفراح.