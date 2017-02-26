هنأ محمد بن راشد بن شبعان، الكويت أميرا وحكومة وشعبا، بالأعياد الوطنية، عيد الاستقلال الـ56، وذكرى التحرير الـ26، والذكرى السنوية الحادية عشرة لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم.

وقال بن شبعان، في بيان صحافي: «إن الأحداث الجسام التي عصفت بالمنطقة من حولنا خلال السنوات الست الماضية، ولايزال بعضها مستعرا إلى اليوم، تحتم علينا، نحن الكويتيين، أن نضاعف جهودنا ونركز كل اهتمامنا لإعادة ترسيخ القيم الوطنية والمفاهيم الاجتماعية التي نشأنا عليها واكتسبناها من أهلنا وأجدادنا، الذين أرسوا الدعائم الأولى لهذا الوطن الغالي».

وأضاف: «إننا، في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، أحوج ما نكون إلى تجسيد روح الأسرة الكويتية الواحدة، وتأكيد هويتنا الوطنية، وانتمائنا المطلق إلى الكويت، وطنا واحدا ونهائيا لجميع أبنائه، وولائنا الصادق لأميرنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، ولحكامنا أسرة آل الصباح الكرام».

وختم مشددا على «حتمية التمسك بالمبادئ والقيم الوطنية النبيلة، التي ورثناها من الآباء والأجداد، وسنورثها، إن شاء الله، لأبنائنا والأحفاد.. نجدد التهنئة لأهلنا الكويتيين الكرام، ونضرع إلى الله سبحانه أن يحفظ الكويت وشعبها وحكامها من كل مكروه، وأن يبقيها، جل وعلا، دار أمن وأمان وازدهار ورخاء.. إنه نعم المولى ونعم النصير.