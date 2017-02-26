تقدم رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس بالتهنئة للقيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية.



وقال البسيس في تصريح صحافي: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جموع العاملين في القطاع الحكومي نتقدم بأخلص التهاني وأصدق الأماني لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي العظيم والمقيمين الأوفياء على هذه الأرض الطيبة بمناسبة العيد الوطني السادس والخمسين ويوم التحرير السادس والعشرين.

وأضاف: إنه لمن حسن الطالع أن تتواكب احتفالاتنا الوطنية هذا العام مع الذكرى الحادية عشرة لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم في البلاد لتضاعف البهجة والفرحة في نفوس أبناء الكويت المخلصين الذين يضربون المثل والقدوة في الولاء والانتماء لهذا الوطن تجسده مظاهر البهجة والفرحة العارمة في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الاعياد الوطنية تحل كل عام لتغرس في نفوس النشء القيم والمبادئ الوطنية الأصيلة التي جبل عليها أبناء الكويت منذ النشأة الأولى للدولة.

وشدد البسيس على ضرورة استغلال المناسبة الوطنية الاستغلال الأمثل في استلهام العبر والدروس من سير الاجداد وكفاحهم من أجل إنشاء الدولة الحديثة وضمان العيش في حياة حرة كريمة تنعم بها الاجيال الحالية وأن ينبذ الجميع كل مظاهر الحقد والضغينة والفئوية البغيضة وإعلاء قيمة الوطن والمواطنة، مشيرا إلى أن الاعياد الوطنية لا يجب اختزالها فقط في رفع الاعلام والزينات فوق البيوت والشوارع بل يجب الاستفادة منها في تنقية النفوس والإيثار على النفس من أجل المصلحة الوطنية في ظروف محلية وإقليمية بالغة الصعوبة والتعقيد تحتاج منا جميعا إلى الاصطفاف خلف قيادتنا الحكيمة لعبور كل التحديات والصعاب.