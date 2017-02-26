هنأت الإدارة العامة للجمارك وكل منتسبيها صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين والشعب الكويتي كافة وجميع المقيمين على أرضها بمناسبة الأعياد الوطنية وحلول الذكرى 56 لعيد الاستقلال و26 لعيد التحرير.

وقال مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عدنان القضيبي: نهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «قائد العمل الإنساني»، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد والحكومة الرشيدة وعموم الشعب الكويتي بهذه المناسبة الوطنية الطيبة العزيزة على قلوب الجميع.

وأكد القضيبي في تصريح له انه في هذه المناسبات الوطنية التي تغرق الجميع بالبهجة والفرح وتضيء كويتنا الغالية من أقصاها الى أقصاها بالخير والوفاء، نعيش أسمى آيات التعبير والولاء والانتماء والتعبير الصادق عن حب الوطن بالتلاقي والوفاء وتأكيد الوعد والعهد من قبل كل الكويتيين.

وأوضــــح أن العيــد الوطني المجيد وعيد التحرير يومان لهما ذكرى بقلوب كل الكويتيين نعتز بها ونفخر جميعــا، وهذه الأيام الوطنية خالدة بصفحــات التاريخ الكويتي.