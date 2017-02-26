بمناسبة الأعياد الوطنية بالذكرى الـ 56 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 26 للتحرير، رفع روضان مشاري الروضان عميد عائلة الروضان لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خالص الأمنيات والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد والى الشعب الكويتي الكريم.

وقال الروضان: ان هذه الذكري العزيزة انما هي تذكير بأمجاد وإنجازات شعب الكويت الطموح في ظل قيادته الحكيمة والذي سطر أعظم قصص الكفاح والصبر والإخلاص لبناء وطن متميز عصري، فالكويت هي الوطن والوجود وليس لنا من سبيل للنهوض بها إلا بالعمل بروح الفريق الواحد والأسرة المترابطة والمتحابة التي تحرص كل الحرص على التضحية والتفاني في خدمة الوطن ورقيه، نابذة كل خلاف يهدد دعائم وحدتنا الوطنية ويصرفنا عن مسيرة نهضتنا المباركة.

وأكد في تهنئته خالص فخره واعتزازه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وولي عهده وحكومته برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك ووفاء شعب الكويت العظيم والتفاف الشعب حول هذه القيادة لتمضي بسفينة البلاد نحو شاطئ الأمان والاستقرار والازدهار الذي تحقق بسبب تمسك شعب الكويت قيادة وحكومة بالثوابت التي توارثها الآباء والأبناء ممن سبقونا على الدرب في محبة الكويت وبنائها والإخلاص لها، فقد كانوا يدا واحدة وقلبا واحدا متعاضدين في السراء والضراء لصالح الوطن ورفعته وها نحن بفضل الله تعالى نسعى جاهدين مستمدين منه العون والسداد لإكمال مسيرة الأجداد والسير على خطاهم الخيرة لتحقيق كل ما ننشده للوطن العزيز.