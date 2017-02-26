هنأ مدير مستشفى «هادي» فهد الميلم الشعب الكويتي قيادة وحكومة بمناسبة الأعياد الوطنية بالذكرى الـ 56 لاستقلال وطننا الحبيب الكويت والذكرى الـ 26 للتحرير.
وأعرب الميلم في تهنئته عن خالص فخره واعتزازه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد وبما تحقق من انجازات تنموية وحضارية، اضافة الى دعم سموه للعمل الخيري والإنساني وسعيه الدؤوب لتحقيق تطلعات شعب الكويت في المزيد من الرفعة والازدهار، وأعرب عن تقديره لمسيرة التنمية والتقدم الكويتية التي تعد نموذجا رائدا لما حققته من انجازات عظيمة وحضارية شهدتها دولة الكويت على مر السنين مما مكنها من تبوؤ مكانة عالية ومرموقة في المجتمع الدولي، وذلك بفضل دعم وحكمة قيادتها الرشيدة وإخلاص حكومتها برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك ووفاء شعب الكويت العظيم.
داعيا المولى عز وجل ان يحفظ الوطن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.