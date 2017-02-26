رفع الشيخ محمد المسيلم أمير قبيلة الرشايدة اطيب التمنيات والتهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى كل اطياف الشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية وعيد التحرير.

وقال المسيلم في تصريح صحافي ان هذه المناسبة الكبيرة والعزيزة للتحرير تذكرنا بتلاحم ابناء الكويت البررة خلف قيادتهم السياسية حينما طالبوا بأنه لا حاكم إلا جابر ردا على الاكاذيب التي اطلقها نظام صدام حينذاك.

واشار الشيخ المسيلم الى ان وحدة الشعب الكويتي وتكاتفهم يعدان السد المنيع والحائط الحصين ضد من تسول له نفسه ان يحاول ان يعبث بالوحدة الوطنية.

وعلى الصعيد الخارجي، قال الشيخ المسيلم ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد هو من قاد سياسة الكويت الخارجية منذ اكثر من نصف قرن واتسمت هذه الفترة بالاعتدال والوسطية والعمل على التجميع لا التفريق ومد الجسور لا هدمها حتى اثمرت تلك السياسة وقطفت الكويت هذه الثمار عندما تعرضت لأبشع اعتداء والهمجية من النظام الصدامي حيث توحدت دول العالم في وقفة واحدة ضد النظام المعتدي وهذه الوقفة كانت إحدى ثمار سياسة سمو الشيخ صباح الأحمد الحكيمة فهو ربان سفينة الكويت الماهر الذي استطاع ان يحافظ عليها وسط الأجواء والأمواج الهائجة في وقت عصفت فيه الرياح بأوطان أخرى فقلبتها رأسا على عقب.